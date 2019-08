Criminalul de la Săpoca, urmărit penal pentru infracțiunea de omor calificat

Procurorii au început urmărirea penală pentru infracţiunea de omor calificat în cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca, a anunţat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorul Cătălin Radu.



"În cauză s-a început urmărirea penală sub aspectul infracţiunii de omor calificat. După audierea acestuia (a agresorului - n.r) în calitate de suspect, Parchetul va solicita instanţei de judecată luarea măsurii internării nevoluntare pentru a se stabili dacă acesta a avut discernământul păstrat la momentul comiterii faptei", a declarat Cătălin Radu.



Potrivit sursei citate, agresorul se află sub strictă supraveghere medicală, dar starea de sevraj poate dura câteva ore sau câteva zile după care va începe audierea sa.



Un pacient cu probleme de alcool de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.



Potrivit unor surse judiciare, carnagiul a avut loc în saloanele 208 şi 209 ale Spitalului din Săpoca unde se aflau mai multe persoane sedate sau imobilizate la pat.



Agresorul are 38 de ani şi este din comuna Săgeata, judeţul Buzău, fiind fără ocupaţie. El a fost internat voluntar cu sevraj etilic în cursul zilei de joi. După producerea atacului, a încercat să fugă şi a fost imobilizat de un poliţist, aflat în unitatea medicală pentru internarea unui alt pacient.