Cristi Popovici, noi mărturii de pe front: "Primul nostru nostru șoc a fost când au început sirenele"

"Am plecat acolo pentru 5 zile, pe timp de pace, și iată că ne-au prins trei săptămâni. Probabil că am mai fi stat dacă nu ne-ar fi împiedicat problemele tehnice. Preconizăm să mai mergem în perioada următoare, însă este o experiență extrem de dureroasă. Să te duci într-o țară pe timp de pace și a doua zi să înceapă războiul.

Să nu știi de unde cad bombele, de unde vin rachete, unde să te adăpostești, pentru că acesta a fost primul nostru șoc: nu știam efectiv ce să facem", a mărturisit Cristi Popovici.

Primul oraș în care a ajuns curajosul reporter Antena 3, alături de cameramanul Costi Pahonțu, a fost Odesa.

"Când am ajuns era ziua dinaintea războiului, oamenii erau foarte îngrijorați, însă nu înspăimântați, cum se întâmplă în momentul de față. Oamenii nu se așteptau să înceapă războiul la ei, știau de zona Donbas, știau de Donețk, toată lumea știa și spera ca acest conflict să se rezume doar la regiunea de sud-est a Ucrainei, dar iată că a doua zi ne-am trezit în zgomot de alarme, zgomot de sirene.

Nu știam ce să facem, în depărtare se auzeau bombardamente puternice", a mai spus Cristi.

Eroii Antena 3 s-au întors acasă de pe frontul Ucrainei. Mulţumim, Cristi Popovici, Constantin Pahonţu şi Adrian Petre!

Au trecut 17 zile de la atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei.

Încă din prima zi colegii noştri Cristi Popovici, Costi Pahonţu şi Adrian Petre ne-au ţinut la curent cu situaţia gravă de acolo.

Au trăit clipe grele, alături de refugiaţii ucraineni. Au surprins momente unice, care vor rămâne în sufletele noastre.

Le mulţumim pentru tot ce au făcut până acum!

După trei săptămâni în care au transmis oră de oră din mijlocul războiului, colegii noştri a ajuns sâmbătă pe pământ românesc, prin Vama Siret.

Trimisul special al Antenei 3 în Ucraina, Cristi Popovici, a vorbit despre experienţa jurnalistică pe care a trăit-o în Ucraina, dar şi despre imaginile care îi vor rămâne mult timp în minte.

"În sfârşit suntem acasă şi nu ne vine să credem cât de bucuroşi suntem. Au trecut aproape trei săptămâni de când am plecat, suntem întregi. Nu ştiam unde mergem, nu era război când am plecat. Mergeam doar să facem nişte reportaje. Efectiv, eram într-o a doua tură de reportaje în Ucraina, tensiunile escaladau între Ucraina şi Rusia şi în prima noapte, la Odesa, am aflat că Rusia a început să bombardeze ţara vecină.

Alarme la 6 dimineaţa, bombardamentele începuseră de o oră şi aeroportul din Odesa şi nu ştiam ce să facem, efectiv. Apoi, cu ajutorul colegilor de acasă am început primele reportaje de acolo, primele relatări. A urmat Kiev, care a fost ceva incredibil şi ca experinţă jurnalistică şi ca imagine, dar şi ca dramă pe care am relatat-o şi am trăit-o până la urmă.

Au fost câteva zile extrem de grele, cu bombardamente, cu avioane deasupra capului, sirene, alarme, buncăre, dormit prin şcoli, mâncam pe unde apucam. O experienţă grea, dar infinit mai grea este experienţa celor care au rămas în Ucraina, a refugiaţilor care vin în ţară. Peste 2,5 milioane care au fugit din Ucraina şi câteva sute de mii care au intrat în România.

(...) Mereu ţi-e frică în astfel de momente. Nu există nu ţi-e frică. Îţi e teamă, dar până la urmă treci de această teamă şi nu dai înapoi. Ne uităm şi la spiritul ucrainean. Ucraina rezistă. E a 17-a zi de război şi Ucraina rezistă. La fel şi noi. Am avut motto-ul meu în perioada asta. Asta este meseria, implică anumite riscuri şi trebuie să ne facem treaba până la capăt, indiferent cât stăm. O zi, două, trei, o lună. Am fi stat în continuare, dar poate ne şi întoarcem. Vedem exact care este contextul politic şi cel militar şi stăm acasă, ne încărcăm bateriile şi o luăm de la capăt. Trebuie să le arătăm românilor ce se întâmplă acolo. Ucraina trebuie ajutată! De noi, prin reportajele pe care le facem şi mult mai mult, de comunitatea internaţională", a povestit Cristi Popovici.