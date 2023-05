Cristian Popescu Piedone ar putea fi eliberat. Când iau decizia judecătorii

Se împlinește un an de când fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la închisoare. De atunci se află în spatele gratiilor, deși, spune el, este nevinovat.

Sursa foto: Facebook

Judecătorii au amânat luna trecută pronunțarea deciziei pentru data de 17 mai, în cazul recursului în casație formulat de Piedone și de ceilalți inculpați din dosarul Colectiv.

La un an de la pronunțarea condamnării în dosarul Colectiv, Cristian Popescu Piedone vorbește din spatele gratiilor despre decizia luată de magistrați și modul în care i-a schimbat total viața.

"Trăiesc un an de chin și de visuri frânte… Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni… Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte… Un an fără zâmbete, fără bucurii…

Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat.

Știti cu toții motivul… Astăzi încerc să fiu însă… mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății… De astăzi… am speranța că voi ieși curând!", a transmis fostul edil.

Cristian Popescu Piedone le-a cerut judecătorilor de la Curtea Supremă să anuleze condamnarea pentru abuz în serviciu din dosarul Colectiv. La recursul în casație, judecătorii verifică doar dacă hotărârea atacată este conformă cu regulile de drept aplicabile.

În cazul în care admite recursul încasație, instanța poate dispune fie achitarea recurenților, fie rejudecare a cauzei de către instanța de apel.

"Opinia mea este că el e nevinovat. Este o eroare judiciară. Cristi a stat în pușcărie nevinovat. Este greu de exprimat în cuvinte ce simte un om care este privat de libertate pe nedrept.

Mă întreb cum trăiesc liniștiți judecătorii care condamnă oameni nevinovați, cum pot să doarmă fără coșmaruri, cum se vor prezenta la judecata de apoi? Justiție înseamnă dreptate. Noi, oamenii de rând, ne uităm la judecători ca la mici dumnezei care fac dreptate. Din păcate, sunt și judecători care nu au demnitate, onoare și nici curaj. Îl aștept cu drag pe Cristi acasă și îl asigur în cunoștință de cauză că ce nu te omoară, te întărește. Hai acasă, Cristi! "- a transmis şi Dan Voiculescu.

În dosarul Colectiv au fost condamnate anul trecut nouă persoane. Majoritatea au depus recurs în casație.