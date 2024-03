Cristian Popescu Piedone a intrat oficial în cursa pentru Primăria București. Fiul său va candida la Primăria Sectorului 5

Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și primar al Sectorului 5, și-a lansat, în mod oficial, candidatura la Primăria Municipiului București (PMB). Fiul său, Vlad, va candida la Primăria Sectorului 5.

Cristian Popescu Victor Piedone a fost desemnat cu unanimitate de voturi candidat pentru funcția de primar general al municipiului București din partea PUSL.

”Sunt onorat cu responsabilitatea cu care am fost învestit. Este o etapă mult mai serioasă din viața mea. Vom schimba multe atât în comportamentul pe care l-ați cunoscut în peste 30 de ani, cât și în evoluția și interesul cetățeanului de acolo de unde am plecat și unde am rămas”, a spus Popescu Piedone, la evenimentul de lansare a candidaturilor pentru Primăria generală.

Acesta a anunțat și candidațții de la sectoarele 1 – 6.

La sectoarele 2 și 4 PUSL nu va avea candidat, partidul având o alianță electorală cu PSD încă în vigoare, motiv pentru care îl va susține la Sectorul 4 pe actualul edil Daniel Băluță și pentru Sectorul 2 este așteptată anunțarea candidaților de către alte formațiuni politice.

Astfel, pentru funcția de primar la sectorul 1 din partea PUSL va candida Liviu Negoiță. La Sectorul 3 a fost desemnat Vasile Negrilă, la Sectorul 5 – deputatul Vlad Popescu Piedone, fiul lui Cristian Popescu Piedone, iar la Sectorul 6 – Bogdan Vintileasa.