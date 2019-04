Cristina Tarcea află dacă va fi sancţionată disciplinar de CSM

foto: captura Antena 3

Este zi de foc pentru şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cristina Tarcea află marți dacă va fi sancţionată disciplinar de CSM.

Aceasta este acuzată de „refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu" şi de „nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor". Acţiunea vizează constituirea completurilor de cinci şi de doi judecători.

"Din probele administrate, rezulta ca anterior primei sedinte a colegiului de conducere, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a discutat despre modificarile aduse prin Legea nr. 207/2018, numai cu magistratii asistenti Adina Vlasceanu si Aneta Ionescu, la una dintre aceste discutii participand si doamna judecator Gabriela Elena Bogasiu, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Mai mult, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desi in cursul cercetarii prealabile, a sustinut ca ar fi rezolvat problema compunerii completurilor de 2 judecatori pentru solutionarea contestatiilor prevazute la art. 31 alin. lit. b din Legea nr. 304/2004 modificat prin Legea nr. 207/2018, inca din data de 23 iulie 2018, in nici una dintre notele de relatii comunicate in cursul verificarilor prealabile nu a facut vreo referire la acest aspect."