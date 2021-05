CTP, după ce Florin Cîţu a anunţat că va candida la şefia PNL: "Reprezintă în mod clar o soluţie mai bună"

Cristian Tudor Popescu a fost prezent, duminică, în cadrul unei emisiuni la Digi 24, unde a vorbit despre lupta internă din PNL pentru conducerea partidului.

„Primul şi poate cel mai important - aceste alegeri locale ale PNL, alegerile naţionale, în care conducerile filialelor PNL vor fi stabilite. În funcţie de acest rezultat va fi şi ce se va întâmpla în congresul din toamnă, la vârf. O să vedem dacă liberalii îşi dau seama de un lucru - că dl Orban nu le poate livra în competiţiile naţionale. Dl Orban este un combinagiu profesionist, care poate să aranjeze tot felul de lucruri în interiorul PNL şi sunt şi unii care vor judeca în felul acesta - domne, o să ne pună Orban în funcţii, o să ne dea bani, cu toate că e mai greu, pentru că nefiind premier nu poate să livreze în teritoriu dl Orban. Dar sunt şi unii care se vor gândi că vin nişte alegeri în 2024 pe care PNL, cu Orban în frunte, nu le poate câştiga. Nici alegeri parlamentare, nici alegeri prezidenţiale, şi nici alegeri locale, până la urmă. Dl Orban nu câştigat nimic pentru PNL în aceste alegeri populare, să spunem, la nivel naţional, nu în interiorul partidului. Dl Orban a ajuns preşedinte după un mandat catastrofal al dnei Alina Gorghiu în fruntea partidului, în 2016, care a dus la victoria zdrobitoare a PSD”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

CTP: "Ludovic Orban, un combinagiu răscopt"

„Florin Cîţu reprezintă în mod clar pentru PNL o soluţie mai bună, o soluţie de viitor, pur şi simplu domnului Orban i-a trecut vremea. El fiind cam răscopt şi din punct de vedere politic, chiar de atunci când a ajuns preşedinte al PNL”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis va avea un favorit în cursa pentru conducerea PNL, CTP a spus că şeful statului are deja un favorit - Florin Cîţu.

CTP: "Între dl Iohannis şi dl Orban nu a existat niciodată o relaţie de preţuire reciprocă"

Nu vreţi să ştiţi ce spun unul despre altul în culise, nu la scenă deschisă. Dlui Iohannis nu i-a plăcut deloc ce a făcut Orban care, după ce şi-a dat demisia, a luat în considerare ipoteza să devină din nou premier, punându-l într-o situaţie cât se poate de penibilă pe preşedinte, dar atunci Iohannis a spus partidul să decidă. Şi asa va face şi acum, depinde foarte mult, primul factor în discuţie sunt rezultatele alegerilor din teritorii. Pentru că preşedintele nu are cum, dacă există un curent majoritar pentrut Orban, ce nu ar fi deloc bine nici pentru PNL şi nici pentru România, atunci preşedintele nu o să se poată opune, acum nu mai sunt alegeri în care el să conteze în momentul de faţă. Are mult mai puţin de oferit partidului, îi este mult mai greu să se opună. Însă există aici un atu puternic, şi anume schimbarea dlui Cîţu din funcţia de premier, care nu e deloc uşor de realizat, pentru că acolo are un rol important dl Iohannis. Şi ce să facă dl Orban, dacă pierde dl Cîţu? Să îl schimbe după aceea prin moţiune de cenzură, pentru că e singura posibilitate, urmând modelul PSD ridicol? E greu să facă lucrul acesta. La rândul său, dl Orban, dacă pierde, rămâne cu o funcţie golită de putere, funcţia de la Camera Deputaţilor care are forţă doar dacă eşti şi preşedintele partidului. Altfel, istoria a demonstrat că şefii camerelor şi-au pierdut aceste functii îndată ce nu au mai avut putere în partid. Să ne amintim de Adrian Năstase, de Mircea Geonă, de Călin Popescu Tăriceanu. Aceea e o funcţie pe care o poţi deţine dacă ai puterea în partid şi ea te ajută pentru diverse combinaţii în Parlament. Altfel, nu”, a afirmat CTP la Digi24.

CTP: "Dl Boc şi dl Flutur reprezintă PD-ul care e de partea dlui Cîţu"

Cristian Tudor Popescu a vorbit şi despre membrii PNL lângă care a apărut azi premierul Florin Cîţu.

Jurnalistul a spus că o persoană importantă este Emil Boc „care înseamnă PD-ul în fuziunea care s-a realizat între PNL şi Partidul Democrat. Dl Boc şi dl Flutur reprezintă PD-ul care e de partea dlui Cîţu. De asemenea e important faptul că nişte miniştri, dl Ciucă, care a fost adus mai în faţă, cineva a spus ca să ai spatele asigurat, s-au aflat acolo.

Competiţia este reală, este dură. Florin Cîţu are de partea lui suficienţi susţinători în clipa de faţă, ca să nu fie, cum spuneam, o competiţie de faţadă. La urma urmei, alegerile într-un partid, un partid este o unitate privată, dar pentru că PNL este partid la guvernare, pentru România, soluţia mai bună ar fi Florin Cîţu”, a declarat gazetarul Cristian Tudor Popescu, potrivit adevarul.ro.

