Florin Cîțu candidează la șefia PNL. ”Mă voi asigura că PNL va fi opt ani la guvernare”

”Mulțumesc că sunteți astăzi aici, alături de mine, când fac acest anunț important pentru partid, pentru România și pentru mine.

Cîțu: Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția PNL

Am decis să mă înscriu în competiția pentru președinția PNL. Le mulțumesc liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine din primul moment în care m-am înscris în partid și care și astăzi mă susțin și fac parte din echipa mea”, a spus, duminică, Florin Cîțu, fiind susținut cu aplauze.

Premierul Florin Cîțu și-a anunțat candidatura la șefia PNL fiind înconjurat de mai mulți lideri din partid, printre care Emil Boc, Raluca Turcan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode, Raluca Turcan, Virgil Popescu, Alina Gorghiu și alții.

Florin Cîțu: Vreau ca PNL să rămână opt ani la guvernare

”O să vă spun ce vreau și de ce candidez. PNL are nevoie de un suflu nou, în același timp să ducă mai departe principiile liberale. Promisiuni auziți zilnic. Eu v-am obișnuit cu mai puține vorbe, mai multe fapte.

Vreau ca PNL să rămână opt ani la guvernare. Vă spun ca voi câștiga, nu există altă variantă. Împreuna câștigăm toate alegerile din 2024, împreună facem România liberală.

V-am obișnuit cu mai puține vorbe și mai mutle fapte”, a continuat Cîțu.

Premierul a amintit că a intrat în politică în octombrie 2016, iar ca liberal convins, singura variantă a fost PNL.

Cîțu se declară liberal convins

”Sunt liberal convins, un om care a trăit toată viața după principiile liberale. Le-am aplicat, le-am respectat, oriunde am muncit în lumea asta. Știți foarte bine, de fiecare dată spun că doar liberalismul salvează România. (...) PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, în același timp să ducă mai departe tradițiile și principiile liberale.

Nu cred că acum trebuie să vorbesc despre mine, despre ceea ce voi face. Bilanțul mandatului meu de ministru de Finanțe și acum, cel de premier, demonstrează mai mult decât aș putea să vă spun eu. Promisiuni auziți zilnic de la toți politicienii. Eu v-am obișnuit cu mai puține vorbe și mai multe fapte”, a spus Cîțu.

Florin Cîțu: Am vorbit cu Orban înainte de a lua decizia

Premierul Florin Cîțu a declarat, după anunțul candidaturii la șefia PNL, că înainte de a lua decizia a discutat cu președintele în funcție, Ludovic Orban.

”Am făcut și fac parte din echipa domnului președinte.

Am avut o discuție înainte de decizie cu Ludovic Orban. O să fie o competiție în PN în care PNL o să iasă mai puternic la final”, a spus premierul.

Anterior, Antena 3 a anunțat, pe surse, că premierul va candida la șefia PNL.

Un număr de 15 filiale din țară ale PNL îl susțin pe premier în lupta pentru șefia partidului.

Nu este ascuns faptul că în prezent este o stare de tensiune în partid.

De asemenea, în afară de candidatura lui Ludovic Orban la șefia partidului, se mai vorbește și de candidatura lui Dan Motreanu.

Cel mai probabil, congresului PNL va fi orgnizat pe 25 septembrie.

Potrivit deciziei Biroului Executiv Național, data propusă pentru Congresul PNL este 25 septembrie.

”În perioada 1 iulie - 10 august vor avea loc conferinţele judeţene de alegeri, conferinţe la care se vor alege conducerile judeţene ale PNL. Între data de 10 august, termenul prevăzut pentru finalizarea alegerilor la nivel judeţean, şi data de 25 septembrie este prevăzută o perioadă de 45 de zile, conform statului, pentru campania pentru congres”, a precizat președintele PNL Ludovic Orban.

De la ora 11.00 se întâlnesc liberalii pentru a aproba calendarul alegerilor interne.

În tot acest timp în care Executivul ar trebui să se ocupe de planul prin care să le luăm banii europenilor, liderii PNL se bat pe puterea din partid. Antena 3 a aflat, în exclusivitate, care sunt scenariile pe care le iau în calcul liderii din partid, greii, cei care fac jocurile până la urmă.

În timp ce liderul PNL spune că este cel mai bun candidat al partidului și al țării, Emil Boc şi-a declarat susţinerea pentru premier la șefia partidului.

Cine îl susţine pe Orban

Un număr de 18 organizaţii şi-au exprimat public susţinerea pentru Ludovic Orban. Printre ele: Bucureşti, Hunedoara, Caraș-Severin, Maramureș, Vrancea, Argeș, Călărași, Sector 1, Sector 2, sector 4, Sector 6.

La cele 18 filiale se mai adaugă filiale cu şefi interimari, unde lucrurile se pot schimba. Printre ele: Dâmboviţa, Slobozia, Ialomiţa sau Brăila.

Deşi Orban stă bine pe hârtie, sunt foarte mulţi lideri puternici care îl contestă. Primul este Emil Boc, cel care i-a anunţat indirect candidatura lui Cîțu.

Cine îl susţine pe Cîţu

Sunt în total alte 11 organizaţii care se poziţionează împotriva lui Orban: Cluj, Bihor, Sibiu, Sălaj, Arad, Alba, Suceava, Giurgiu, Gorj, Timiș și Constanța, acestea îi sunt favorabile lui Cîţu.

Important este şi semnalul preşedintelui Klaus Iohannis.

Şeful statului pare că îl susţine pe Cîțu, apare alături de el în acţiuni, pe de altă parte, pe Orban nu l-a mai chemat la şedinţe la Palatul Cotroceni.

