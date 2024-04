Gabriela Firea, despre un nou mandat la Primăria Capitalei: "Aş intra direct în pâine, cu activitate, nu aş mai pierde timpul"

Candidatul PSD la funcția de primar al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre contracandidații săi dar şi despre ce va face dacă bucureştenii îi vor oferi un nou mandat.

Sursa foto: Gabriela Firea/ Facebook

Candidatul PSD la funcția de primar al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că i-ar plăcea să colaboreze cu Cristian Popescu Piedone aşa cum au făcut-o cu patru ani în urmă. Mai mult, retragerea lui din cursă ar reprezenta "o normalitate".

"Ar fi o normalitate. Noi am colaborat bine în campania trecută, dumnealui a mers pe teren, a vorbit cu bucureştenii - 'votaţi-mă pe mine la Sectorul 5 şi pe Gabriela Firea la Capitală' - şi am câştigat 45% şi îi mulţumesc. Cred că am putea colabora în continuare de această manieră. Pentru că a spus (...) că doreşte ca în Bucureşti să se întâmple altceva, să nu mai fie actualul primar în funcţie şi cred că eu am argumente mai puternice pentru a intra în competiţia cu actualul primar.

Gabriela Firea, despre un nou mandat la Primăria Capitalei: "Aş intra direct în pâine, cu activitate"

Cunosc Primăria Capitalei, cunosc problemele instituţiilor din subordinea Primăriei Capitalei şi a Consiliului General, am lăsat proiecte care nu s-au mai continuat şi am realizat multe proiecte. Eu, practic, dacă aş fi aleasă, când se încheie în toamnă mandatul domnului Dan, aş intra direct în pâine, cu activitate, nu aş mai pierde timpul", a spus Gabriela Firea, într-o emisiune la Digi 24.

Despre un posibil "blat" pe care alianța PSD - PNL l-ar fi făcut pentru a-i asigura lui Nicuşor Dan un nou mandat, Gabriela Firea a spus:"Nu poate fi un blat, câtă vreme PSD, prin vocea colegilor noştri din Consiliul General şi prin vocea mea, ca senator de Bucureşti, am fost cei mai critici oameni pentru tot ceea ce nu a făcut în această perioadă, în mandat, actualul primar general. Noi am fost acea voce critică constructivă, arătând ritmul în care s-au dezvoltat proiectele în mandatul nostru şi lentoarea din acest mandat, căci despre asta este vorba până la urmă. Cum am putea să facem noi acum un blat fix pentru a susţine omul care, poate, e foarte bun în alte domenii, dar a demonstrat trei ani şi jumătate că nu are ritmul de muncă necesar într-o administraţie în care dorim ca acest oraş să se dezvolte", a conchis Gabriela Firea, potrivit Agerpres.ro.