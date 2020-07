Cu cât cresc pensiile de la 1 septembrie! Ludovic Orban insistă pentru acest procent (SURSE)

Conform legii, mai este o săptămână până la dublarea alocaţiilor iar, conform surselor, executivul nu are altă soluţie decât să facă majorarea prevăzută în lege. Vedem chiar acum ce ar putea sa urmeze.

De la începutul lunii august, Guvernul ar trebui sa dubleze alocatiile celor 3,6 milioane de copii. Deja executivul a amanat pana pe 1 august aplicarea legii prin care trebuiau dublate alocatiile inca de la 1 ianuarie.

Amanarea expira, deci, Executivul ar trebui sa dubleze alocatiile. In plus, Curtea Constituţionala s-a pronuntat si a decis ca amanarea legii pe care a facut-o guvernul prin OUG a fost neconstitutionala. Conform unor surse, pana la urma, Guvernul nu va avaea ce face si va majora si alocatiile. Procentul care se vehiculeaza este de 15%, dar din septembrie. Mai vine un hop financiar pentru guvern si in septembrie: majorarea punctului de pensie cu 40%.

Din nou, este o lege in vigoare, promulgata de presedinte. Atat prmeierul cat si ministrul Finantelor au spus de multe ori ca punctul de pensie va fi majorat, dar nu cu 40%. Nu au zis un procent clar. Ministrul Finantelor ar vrea o majorare de 10%, iar premierul una de 15%. De majorarea punctului de pensie vor beneficia peste 4 milioane de pensionari, ale caror pensii sunt calculate in functie de valoarea punctului de pensie.

Varianta guvernului pentru majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie

Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice - 10%

Violeta Alexandru, ministrul Muncii - 15%

Ludovic Orban, premierul României - 15%