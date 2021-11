Un personaj iubit de copii anunță că s-a vaccinat anti-COVID și provoacă scandal: "Mă doare un pic aripa, dar mă va ține sănătos"

La mijloc se află Big Bird, popularul personaj din emisiunea pentru copii Sesame Street, care a anunțat că s-a vaccinat.

Anunțul recent nu este o coincidență.

Săptămâna trecută, vaccinul COVID produs de Pfizer pentru copiii cu vârste între 5 și 11 ani a primit aprobările finale.

Big Bird n-a pierdut vremea și a anunțat pe Twitter că s-a vaccinat, la rândul său.

"M-am vaccinat astăzi împotriva COVID-19. Mă doare un pic aripa, dar asta îmi va oferi o protecție suplimentară, care ne va ține sănătoși, pe mine și pe ceilalți. Iar Erica Hill (jurnalist CNN, n.r.) spune că fac vaccinuri încă de când eram mic. Habar n-am avut", este mesajul postat pe contul oficial.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea! — Big Bird (@BigBird) November 6, 2021

Dacă simpatica pasăre a acuzat doar o durere minoră, în schimb republicanul Ted Cruz (foto colaj, stânga) s-a manifestat de parcă toată durerea vaccinală i s-ar fi transferat.

"Propaganda Guvernului ... adresată copilului vostru de 5 ani", a scris senatorul, pe Twitter.

Presa care-i susține pe republicani a contraatacat, la rândul ei.

Government propaganda…for your 5 year old! https://t.co/lKUlomnpq1 — Ted Cruz (@tedcruz) November 6, 2021

"Manipularea copiilor, care nu sunt în pericol din cauza, COVID, este perversă", a apreciat Lisa Boothe, comentatoare Fox News.

"Din punct de vedere statistic, copiii voștri nu sunt expuși riscului și nu ar trebui să fie presați să urmeze un tratament nou. Nu vă supuneți", le-a transmis, la rândul său, telespectatorilor Steve Cortes, moderator al televiziunii conservatoare Newsmax.

Riscul COVID pentru copii mici există, totuși, dar într-o măsură mai redusă decât la adulți.

CDC, agenția americană de specialitate, a precizat că 66 de copii cu vârste între cinci și 11 ani au murit de COVID în SUA, în perioada octombrie 2020-octombrie 2021.

Cei care susțin vaccinarea copiilor arată că aceștia pot infecta alte persoane iar CDC menționează că infectările în acest grup de vârstă sunt în creștere și reprezintă 10,6% din totalul de cazuri noi.

Însuși președintele Joe Biden a intervenit în dispută, de partea păsării galbene: "Bine, Big Bird. Vaccinarea este cea mai bună metodă de a ține întregul cartier în siguranță", a scris președintele pe Twitter.

Good on ya, @BigBird. Getting vaccinated is the best way to keep your whole neighborhood safe. — President Biden (@POTUS) November 8, 2021

Iar republicanul Ted Cruz a continuat controversa, afirmând că democrații sunt "ciudați":

"Nu le pasă de granițele deschise. Sau de inflația în creștere. Sau de școlile care ascund abuzurile sexuale. Sau de dezastrul din Afganistan (...) Dar îl critici pe Big Bird și o iau razna".

Cruz a recidivat și a postat un meme în care un Big Bird imens smulge ușa din balamale, mesajul însoțitor fiind:

"Big Bird vine să vă vaccineze copiii".

Big Bird coming over to vaccinate your kids. pic.twitter.com/LQODCO3GKg — Ted Cruz (@tedcruz) November 7, 2021

Însă reacțiile urmăritorilor contului său nu au fost dintre cele mai favorabile. Unii i-au atras atenția că meme-ul este "furat".

Alții i-au scris că "democrații reconstruiesc străzi iar republicanii atacă Strada Sesam (Sesame Street, numele showului TV în care apare Big Bird, n.r.).

Iar câțiva i-au arătat senatorului republican degetul mijlociu în timp ce un internaut a estimat că, probabil, republicanii vor boicota și universul Star Wars, dat fiind că și personajele acestei serii cinematografice s-au implicat în campania de vaccinare încă din anii '70.

Exact ca și Big Bird.

So I guess GOP are boycotting Star Wars, Sesame Street, Captain Kamgeroo, and Mr. Rodgers, as all have in the 70’s promoted getting immunized. The 70’s! ??‍♀️ pic.twitter.com/n6NpDSfPSU — Sheri (@redsheri1) November 8, 2021

