Cetatea Neamțului va găzdui Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste

Prin găzduirea festivalului, orașul Târgu Neamț devine astfel cel mai nou membru al unei triade a orașelor gazdă a festivalurilor internaționale dedicate filmului de dragoste, triadă care mai include Festivalul de la Mons (Belgia) și Festivalul de la Varna (Bulgaria), ambele având o tradiție de peste 25 de ani și reprezentând un brand recunoscut pentru orașele respective.

Festivalul va debuta vineri, 10 septembrie, cu proiecția filmului cult "Vacanță la Roma", avându-i în rolurile principale pe Audrey Hepburn și Gregory Peck.

În cele trei zile ale festivalului proiecțiile de filme de dragoste se vor intercala cu concerte de muzică folk, concursuri și ateliere despre diferitele aspecte ale lumii filmului și art performances (sand art, demonstrații de caricatură).

Festivalul se va încheia duminică, 12 septembrie, cu proiecția în premieră națională a filmului românesc "Șnițele înaripate", avându-i ca protagoniști pe actorii Mihai Mălaimare și Lavinia Șandru.

"Festivalul este organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Asociația Pro Familia, având ca parteneri principali ai evenimentului Primăria Orașului Târgu Neamț, Consiliul Local al Orașului și Complexul Muzeal Național Neamț, cu susținerea Domeniilor Urlați, Grupului Norofert, Apei alcaline “Aur’a” și Editurii Litera", se arată într-un comunicat transmis de organizatorii festivalului.

Programul Festivalului Internațional al Filmului de Dragoste 2021

10 septembrie 2021

17.00 – Film artistic – Vacanță la Roma ( Roman Holiday ) - 1953 - 118 min. - Audrey Hepburn, Gregory Peck - 3 premii Oscar

19.00 – Workshop-uri educative și concursuri

19.30 – Concert susținut de trupa Folk Frate

20.15 – 22.20- Film artistic – „Sabrina” - 1995 - 127 min. - Harrison Ford, Julia Ormond - 2 nominalizari Oscar

11 septembrie 2021

17.00 – Film artistic - Mamma Mia ! O luăm de la capăt (Mamma Mia! Here we go again) - 2018 - 118 min. - Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan

19.00 – Workshop-uri educative și concursuri

19.30 – Concert susținut de Alina Manole Trio

20.15 – 22.20 - Film artistic - Bridget Jones însărcinată (Bridget Jones Baby) - 2016 - 122 min. - Renee Zellweger, Colin Firth

12 septembrie 2021

17.00 – Film artistic - Vacanța (The Holiday) - 2006 - 138 min. -. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law

19.20 – Workshop-uri educative și concursuri

19.40 – Concert susținut de Vangheli Gogu, Emeric Imre, Magda Pușkaș, Rareș Suciu, Andrei Păunescu

20.30 – 22.00 - Film artistic - Șnitele înaripate ( Flying Schnitzel ) - 2021 – 81 min. - Mihai Mălaimare, Lavinia Șandru, Valentin Popescu, Ana Maria Pâslaru, Nicodim Ungureanu, Mihai Dinvale.

Performance art: În fiecare zi a festivalului, caricaturistul Mihai Pânzaru PIM va realiza portrete caricaturizate spectatorilor, iar toate concertele vor fi ilustrate live de artistul plastic Mariana Pachis prin tehnică sand art.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal