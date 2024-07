Olivia Oprea, tânăra soprană care cucerește marile scene ale lumii, se alătură campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

La doar 15 ani, Olivia Oprea a devenit un nume cunoscut în lumea muzicii clasice / sursă foto: Fundația Dan Voiculescu

La doar 15 ani, Olivia Oprea a devenit un nume cunoscut în lumea muzicii clasice. Talentul ei remarcabil și pasiunea pentru operă au dus-o pe cele mai prestigioase scene naționale și internaționale. Realizările ei excepționale de până acum au recomandat-o pentru campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Pasiunea Oliviei pentru operă a început la vârsta de doar 2 ani, când a auzit pentru prima dată o arie la televizor. Acea primă întâlnire cu muzica clasică a fost începutul unui drum către excelență.

Astăzi, Olivia este elevă la Colegiul Național de Muzică “George Enescu” și urmează cursurile la renumita Guildhall School of Music and Drama din Londra. Este singurul copil din România și din Europa cu asemenea performanțe la canto clasic la vârsta ei.

Performanțele Oliviei nu s-au limitat doar la premiile câștigate. Vocea ei a răsunat pe scene prestigioase, precum Opera Națională București și Ateneul Român.

A fost onorată cu Premiul de Excelență în Muzică Clasică la Gala Top Child Performance și desemnată Vocea Anului la London Young Musician of the Year. Drumul său este o inspirație pentru tinerii muzicieni din întreaga lume.

Începând cu următorul an școlar, Olivia are șansa să studieze la prestigiosul Colegiu Purcell din Londra. De asemenea, are un program încărcat, cântând la festivaluri și interpretând în opere celebre. Vocea Oliviei este o dovadă a dedicării sale și a talentului său inegalabil.

Olivia Oprea este un exemplu despre cum pasiunea și munca asiduă pot conduce la realizări extraordinare. Contribuția ei la dezvoltarea României este recunoscută prin includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.