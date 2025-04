Femeia cu cea mai lungă limbă din lume are niște abilități ciudate: "Oamenii țipau îngroziți"

Chanel Tapper, o femeie de 34 de ani din California, SUA, și-a făcut o reputație de maestru al ororilor grație limbii sale neobișnuit de lungi, scrie presa internațională.

La finele lunii martie, ea deținea, încă, titlul acordat de Guinness World Records femeii cu cea mai lungă limbă din lume, potrivit The Guardian.

Organul papilo-gustativ al lui Tapper măsoară 9,75 centimetri și a ajutat-o pe posesoare să facă lucruri inaccesibile muritorilor de rând.

Astfel, ea s-a dovedit capabilă, între altele, să își atingă vârful nasului și bărbia cu limba și să ridice o linguriță, înfășurând-o cu acest mușchi sensibil.

Cu astfel de abilități, femeia s-a impus ca vedetă a petrecerilor la care era invitată.

Groaza a fost reacția inițială cea mai comună a oamenilor la vederea limbii sale.

