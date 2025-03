Răsvan Popescu a lansat "Antiage", cartea despre revolta împotriva trecerii ireversibile a timpului

În vârstă de 62 de ani, scriitorul Răsvan Popescu a publicat până acum 12 cărţi. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

"Antiage", un volum despre timp, memorie şi curaj, a fost lansat în acest weekend la Timişoara, sub privirile iubitorilor de carte. Scriitorul Răsvan Popescu vorbeşte în cel mai nou volum al său despre revolta împotriva trecerii ireversibile a timpului.

Cartea de poezii "Antiage" este structurată în patru capitole şi ilustrează o istorie de familie: un neam de preoţi şi învăţători, un recurs la inocenţa copilăriei. Dar este, în acelaşi timp, şi o încercare de a împiedica timpul să îşi continue firul firesc.

"E o formă de revoltă împotriva timpului care trece, care ne trage după el. Dar... simplul fapt că, totuşi, ai o capacitate de reacţie, deja, sper să îi pună o problemă", a declarat scriitorul Răsvan Popescu pentru Antena 3 CNN.

Autorul volumului "Antiage" are o abordare cu totul diferită cu privire la modul în care dă glas poeziei.

"Este un stil care sper că mă individualizează. Eu sunt un scriitor devenit din jurnalist. Deci, întâi, am învăţat să am priză la realitate şi, după aceea, cu alte mijloace: cu mijloacele prozei şi, acum, cu mijloacele poeziei, am trecut la alte forme de exprimare. Însă, povestirea mi-a rămas. Deci, eu nu fac o poezie de tip clipă suspendată, de tip... ştiu eu: stare de graţie... doar transmiterea unei emoţii... Eu, de fiecare dată, încerc să şi povestesc ceva", a mai precizat Răsvan Popescu

În vârstă de 62 de ani, scriitorul Răsvan Popescu a publicat până acum 12 cărţi şi a semnat scenariile a şapte filme artistice, realizate de mari regizori, precum Lucian Pintilie, Dan Piţa, Radu Gabrea şi Nicolae Mărgineanu.