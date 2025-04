Implozie în AUR. Claudiu Târziu anunță că s-a încercat evacuarea lui: „Aduce a partid comunist și a sectă”

Chiar dacă nu a fost suspendat din funcție, Claudiu Târziu a confirmat că a avut loc o ședință AUR în care s-a încercat „evacuarea” lui.

„În prima zi de campanie să încerci să evacuezi din partid omul cu care ai construit partidul este ceva ce numai adversarii și-ar fi putut fi dori. Votul s-a dat, am informații certe despre tot ce a fost acolo, cine m-a acuzat, cine m-a apărate. Aduce a partid comunist și a sectă. Eu nu accept să fac parte dintr-o sectă, nu fac cultul personalității nimănui, eu am construit de la firul ierbii un partid cu George și alți câțiva oameni. De ce spun că au încercat să mă evacueze, dar nu au dus până la capăt această intenție? Atâta vreme cât aș fi suspendat din funcție și mi s-ar interzice să candidez la vreo funcție la viitorul congres, și s-a votat și asta, înseamnă că eu nu mai am viitor politic în AUR”, a mai spus europarlamentarul AUR.

„George Simion nu a vrut campanie pentru parlamentare”

Claudiu Târziu s-a arătat deranjat de acuzațiile lui George Simion că ar fi gelos pe faptul că nu el a fost alesul partidului pentru prezidențiale, dar și de spusele altor membri de partid care l-au numit „orgolios” și „egocentric”.

„Să vă spun cât de orgolios, invidios și egocentric sunt. Pentru binele partidului în 2022 am acceptat să nu mai fiu co-președinte, să fie el președinte, anul trecut am candidat la europarlamentare, deși a fost un afront evident, am candidat pe locul doi în spatele unui candidat venit de la alt partid pentru o alianță pe care nu o înțeleg.

Atât de gelos, egocentric sunt încât am salvat partidul înainte de alegerile parlamentare când Simion și-a permis să anuleze o atribuție de-a mea statutară de a co-semna listele de candidați. Nu am delegat semnătura. dDe ce a făcut asta? Nu știu. Dar nu am contestat, ca partidul să poată candida.

Mi-am asumat să conducuc campania electorală pentru parlamentare care nu exista pentru că Simion a vrut doar campanie pentru prezidențiale, că doar el poate trage partidul. Puteți numi 10 oameni din AUR? Care să fie recunoscuți pe stradă? 5 sau 7 oameni care ar putea ocupa locuri de miniștri? (...) Eu însumi nu am fost promovat de propriul meu partid”, a mai spus co-fondatorul AUR.

„Partidul de azi nu mai e cel de ieri”

Claudiu Târziu a spus că el și George Simion nu mai pot lucra împreună, iar după discuția care va avea loc luni va decide dacă pleacă din AUR. Iar dacă va alege să plece, co-fondatorul formațiunii a precizat că va face un alt partid „mai bun, mai adevărat” decât AUR.

„Noi cât am lucrat împreună am avut succes și ne-am completat extraordinar de bine, iar acum când urma să culegem roadele nu ne mai înțelegem. Partidul de azi nu mai e cel de ieri, iar noi doi nu mai putem lucra împreună”, a spus Târziu.

În ce privește speculațiile că ar exista cineva fin afara partidului care trage sforile în AUR, Claudiu Târziu a spus că nu are asemenea informații, dar că s-a întrebat și el acest lucru.

„Dacă există, eu nu cunosc. Dar mă întreb deseori de ce sunt luate anumite decizii care în mod evident sunt contra partidului? Există cineva care influențează, manevrează? Rămâne de stabilit”, a conchis co-fondatorul AUR.