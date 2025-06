România are încă un campion la U23, după David Popovici. Denis Popescu a luat aurul la 100 de metri fluture: „M-am surprins și pe mine”

„Spre final nici nu mai vedeam adversarul. Am şi spus la toată lumea că cel mai ciudat, pot spune, la cursa asta a fost să te vezi primul. Să nu te bucuri prea devreme şi să nu te deconcentrezi. Asta a fost cea mai ciudată parte pentru mine. (...) Pot să recunosc, nu am visat aşa sus. M-am surprins şi pe mine, am surprins, probabil, mai mulţi. Sunt mai mult decât mulţumit, atât de timp, cât şi de rezultatul în sine”, a spus el.

Sportivul a adăugat că a fost motivat să câștige această cursă și de David Popovici, care aa obținut și el medalia de aur în proba de 200 metri liber, joi, la Campionatele Europene de înot Under-23 de la Samorin (Slovacia), cu timpul de 1 min 43 sec 64/100.