Anna Wintour demisionează din funcția de redactor-șef al revistei Vogue, după aproape 40 de ani

Deși pleacă din funcția de top, Anna Wintour nu părăsește complet compania / sursă foto: Getty Images

După aproape patru decenii la conducerea revistei americane Vogue, Anna Wintour demisionează din funcția de redactor-șef, notează AP News.

Wintour le-a dat joi vestea colegilor. Deși pleacă din funcția de top, ea nu părăsește complet compania. Va rămâne în continuare director de conținut la Condé Nast și director editorial global al revistei Vogue.

În calitate de director de conținut, Wintour va continua să supravegheze toate mărcile Condé Nast la nivel global, inclusiv American Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure și multe altele, cu excepția The New Yorker.

Compania Condé Nast nu va mai numi un nou redactor-șef pentru ediția americană a revistei Vogue, ci va înlocui această funcție cu titlul de „șef al conținutului editorial”.

În urma acestei decizii, Anna Wintour va avea mai mult timp pentru a se ocupa de celelalte publicații importante din portofoliul său.

De-a lungul timpului, Anna Wintour a reinventat Vogue, transformând publicația dintr-una considerată din ce în ce mai previzibilă într-un reper în lumea modei, capabilă să lanseze sau să dărâme tendințe și cariere ale designerilor.