Concursul Internațional George Enescu în plină creștere la 60 de ani de la lansare: 400 de tineri muzicieni, din 46 de țări, de pe cinci continente își testează talentul în România

Concursul Internațional George Enescu are loc între 1 și 23 septembrie la București, este deschis publicului și va aduce pe scenele românești și în fața juriului internațional un număr record de tineri muzicieni. Biletele se vor pune în vânzare la începutul lunii mai.



A XVI-a ediție a Concursului Internațional George Enescu (1-23 septembrie 2018, București) înregistrează un număr record de tineri înscriși în competiție: 400 de tineri muzicieni, din 46 de țări de pe cinci continente. Cu o creștere a înscrierilor de 26% față de ediția din 2016, Concursul Enescu are la această edițieo prezență românească remarcabilă, cu 72% mai mare – în total, 36 de tineri români, înscriși cu precădere la Secțiunea Pian. Față de ediția din 2016, China și Marea Britanie și-au dublatreprezentarea în competiție, în timp ce Italia și-a triplat numărul de tineri muzicieni înscriși.



În total, pentru cele patru secțiuni ale Concursului Enescu 2018 s-au înscris: 126 de concurenți la Secțiunea Pian, 121 la Secțiunea Vioară, 126 la Secțiunea Violoncel și 27 la Secțiunea Compoziție. 212 concurenți provin din Europa și Orientul Apropiat, 148 din Asia, 29 din America de Nord, 9 din Australia și Noua Zeelandă, iar doi concurenți sunt din America de Sud. Statistic, cele mai numeroase prezențe le au Coreea de Sud – 70 de concurenți, România – 36, China – 33, Japonia – 26, Rusia – 22, Italia – 21 și Statele Unite ale Americii – 20 de concurenți. La Secțiunea Pian, participarea României este a doua cea mai numeroasă prezență după Coreea de Sud, reprezentată de 28 de concurenți. Franța are cea mai numeroasă participare la Secțiunea Violoncel, tot după Coreea de Sud care, cu excepția Secțiunii de Compoziție, are cei mai mulți concurenți pe secțiune. La Vioară, a doua cea mai numeroasă prezență aparține Japoniei.



„Pornind de la vorbele lui George Enescu, aș adăuga că muzica reprezintă 30% excelență și profesionalism, și 70 % mesaj. În lumea de astăzi, când contextul geopolitic este atât de complex, muzica clasică are puterea să ne unească, prin forța exemplului. Diferite naționalități se reunesc pentru a cânta într-o orchestră sau într-un cor – și, prin aceasta, trebuie să suspende toate conflictele și problemele, pentru că dacă nu o fac, este imposibil să cânte împreună. Muzica nu te va abandona niciodată, nu te va trăda fiindcă muzica înseamnă armonie, și pace. Cred că artiștii, muzicienii pot purta acest mesaj al păcii, al coeziunii și acesta este ceea ce trebuie să transmitem către tinerii muzicieni. Există întotdeauna speranță, trebuie doar să investim în ea!”, a declarat Directorul Artistic al Concursului Enescu și al Festivalului Enescu, dirijorul Vladimir Jurowski, într-o intervenție specială prin Skype de la Berlin, în cadrul conferinței de presă care a marcat deschiderea ediției 2018 a Concursului Enescu, pe 25 aprilie, la Ateneul Român.



„Îmi face o mare plăcere să fiu parte din această construcție care are și tradiție, și istorie. Am convingerea că prestigiul și amprenta Concursului Enescu și a Festivalului Enescu înseamnă foarte mult nu doar pentru viața culturală artistică a României, cât și, în general, pentru cei care cunosc parcursul acestui eveniment. Din punctul nostru de vedere, ca parteneri, vom avea grijă ca toate lucrurile să decurgă cât mai bine, așa cum este potrivit pentru un astfel de eveniment internațional”, a declarat Mădălin Voicu, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.



„Concursul Enescu aniversează în 60 de ani de la înființare. Suntem foarte bucuroși că avem un record de participare: sunt 400 de concurenți înscriși pentru cele patru secțiuni ale Concursului și suntem siguri că nu numai numărul concurenților este hotărâtor la această ediție, ci și calitatea lor – sunt concurenți care au primit mari premii internaționale și pe care noi îi vom avea în cadrul Concursului Enescu. Vom deschide cu Gabriel Bebeșelea dirijând lucrarea vocal-simfonica ce a fost premiată la ediția trecută a Concursului.”, a punctat Mihai Constantinescu, Director Executiv al Concursului și Festivalului Enescu, în cadrul conferinței de presă.



„Descoperă talentul. Aplaudă efortul. Captează emoția”



La ediția 2018 și în anul sărbătoririi Centenarului, Concursul Internațional George Enescu celebrează 60 de ani de la prima ediție. Pornind de la considerațiile marelui compozitor român George Enescu, care spunea că în muzică este nevoie de 30% talent și de 70% muncă, Concursul Internațional George Enescu 2018 își propune să onoreze talentul și munca susținută a artiștilor, drumul anevoios către desăvârșirea tehnică și inspirația în a propune noi viziuni asupra operelor interpretate.



Concursul Enescu 2018 și-a propus să lanseze un dialog cu publicul tânăr și cu publicul larg deopotrivă. Pornind de la esența competiției – modul de interpretare diferit al fiecărui artist, amprenta personală în descifrarea și livrarea unei partituri ș ibogăția pe care o oferă receptarea muzicii clasice, ConcursulEnescu 2018 va aduce publicului și câteva evenimente și ateliere de muzică – atâ toffline, cât și online – menite să inspire și să deslușească „Ce auzim când ascultăm muzică?”.Proiectele se vor derula începând cu sfârșitul lunii mai și vor continua în timpul Concursului Enescu 2018. Detalii despre proiecte vor fi oferite pe parcurs.



Programul Concursului Enescu 2018



Programul ediției 2018 a Concursului Enescu aduce publicului o serie de recitaluri extraordinare și concerte unice. Concursul Enescu 2018 se va deschide pe 1 septembrie, la Ateneul Român, cu un concert de gală susținut de câștigătorii ediției 2014: Ștefan Tarara (vioară), Eun-Sun Hong (violoncel) și Josu de Solaun (pian), alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, dirijată de Gabriel Bebeșelea. Reputați muzicieni internaționali, membri ai juriului Concursului Enescu 2018, vor susține, de asemenea, o serie de recitaluri extraordinare: violoncelistul britanic Raphael Wallfishși pianistul John York(5 septembrie), violonistul italian SalvatoreAccardoși pianista Laura Manzini(14 septembrie) și pianistul suedez Peter Jablonski(22 septembrie). Acestora li se vor alăturalaureați ai Concursului Enescu 2016: violoncelistul american ZlatomirFung (8 septembrie), violonistul kazahErzhanKulibaev (16 septembrie) și pianista de origine bulgară Victoria Vassilenko (20 septembrie).



La toate etapele Concursului Enescu 2018 – Etapa I, Etapa a II-a și Etapa a III-a, Semifinală, pentru cele trei secțiuni de concurs (Secțiunea Violoncel, Secțiunea Vioară și Secțiunea Pian) participarea pentru public este deschisă, precum și la Finalele cu Orchestră, cu participarea Filarmonicii „George Enescu” – Finala de Violoncel, 11 septembrie,dirijată de Paul Watkins, Finala de Vioară, 17 septembrie, dirijată de Christoph Poppen și Finala de Pian, programată pentru 23 septembrie, dirijată de Vassily Sinaisky.



Cu excepția Etapei I din Concurs – eliminatorie – restul etapelor, precum și finalelese desfășoară la Ateneul Român.



Printre reprezentanții juriului se numără nume importante ale muzicii clasice internaționale, precum: Philippe Entremont, Pierre Amoyal, SalvatoreAccardo, Jean-Jacques Kantorow, Viktor Tretiakov, Peter Jablonski, David Geringas, ZygmuntKrauze, ArtoNoras, Myung-WhunChung, Raphael Wallfisch, Jian Wang, Marin Cazacu, Remus Azoiței, Dan Dediu, Silvia Marcovici și alții.



Pentru a duce mai departe muzica marelui compozitor român George Enescu, la Concursul Enescu 2018 vor fi interpretate mai multe lucrări de George Enescu, obligatorii în cadrul competiției - pentru Secțiunea Violoncel: Sonata nr. 2 în Do major op. 26 (Semifinală) și Simfonia concertantă Op. 8, la alegere, pentru Finală; Secțiunea Vioară:Ménétrier (Lăutarul) – episodul de deschidere al Suitei Impresii din Copilărie op. 28, pentru Etapa a II-a a Concursului, iar pentru Semifinală, o lucrare la alegere dintre Sonata nr. 2 pentru pian și vioară în fa minor Op. 6 și Sonata nr. 3 pentru pian și vioară în la minor Op. 25. Pentru Secțiunea Pian, tinerii concurenți pot prezenta la alegere o lucrare de George Enescu dintre următoarele: Suita Nr.2 în Re major Op. 10, Sonata Nr.1 în fa diez minor Op. 24 sau Sonata Nr.3 în Re Major Op. 24.

Începând cu ediția 2014, Concursul Internațional George Enescu este organizat ca eveniment de sine-stătător, cu participarea publicului. Având o remarcabilă reputație internațională, Concursul Enescu este membru al World Federation of International Music Competition și al Alink – Argerich Foundation – Piano CompetitionWorldwide. Valoarea totală a premiilor ediției 2018 este de 115.000 de euro, iar la acestea se adaugă master classes oferite de membri ai juriului, precum și premii speciale.