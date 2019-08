Festivalului Internațional George Enescu 2019. Bucureștenii se pot bucura de trei evenimente inedite. Jean-François Zygel vine în România

Melomanii bucureșteni se vor bucura de trei evenimente inedite oferite de cunoscutul compozitor și pianist-improvizator francez, Jean-François Zygel, reunite sub conceptul Enescu hors les murs și derulate în zilele de 16, 17 și 18 septembrie, ca proiect asociat al Festivalului Internațional George Enescu 2019, cu sprijinul Institutului Francez din România.

Evenimentele au fost create de remarcabilul artist pentru a celebra bucuria muzicii și pentru a intensifica legăturile dintre muzică și un public cât mai divers, în spiritul lumii în armonie promovate de Festivalul Enescu și vor avea loc: luni, 16 septembrie, între orele 14.00 - 16.00, un masterclass de improvizație, susținut la Universitatea Națională de Muzică București și adresat tinerilor muzicieni, marți, 17 septembrie, de la ora 19.30, un cine-concert cu muzică improvizată live la pian, The Phantom of the Opera/Le Fantôme de l’Opéra, la Sala Elvire Popesco a Institutului Francez din București și miercuri, 18 septembrie, de la ora 19.30, concertul de improvizație ”Muzica Bucureștiului”, împreună cu invitații Damian Drăghici (nai) și Cristian Soleanu (saxofon), pe scena din Piața Festivalului George Enescu.

Jean-François Zygel este recunoscut la nivel mondial drept unul dintre cei mai remarcabili pianiști contemporani, grație talentului, imaginației și fanteziei sale. Este un mare virtuoz al improvizației la pian, strălucind prin inteligență fecundă și posedă un mare talent de a comunica cu audiența sa. Înzestrat cu mult umor, Jean-François Zygel face să strălucească pasiunea sa pentru muzică în fiecare dintre concerte, fiind îndrăgit deopotrivă de melomanii inițiați și de publicul amator. Faima sa la nivelul marelui public a crescut și datorită programelor de televiziune pe care le-a animat (La Boîte à musique - de pe France 2, Les Clefs de l’orchestre - de pe France 5), al căror ecou a depășit cu mult granițele Franței, și emisiunilor de la radio (La Preuve par Z - de pe France Inter), în cadrul cărora apără cu umor și pasiune muzica.