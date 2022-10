Ministerul Culturii: 3,3 milioane euro pentru antreprenoriatul cultural şi arta contemporană din România

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a semnat vineri contractele de finanţare aferente celor 17 proiecte selectate în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului (sesiunea 3), finanţat prin Programul RO-CULTURA, cu sprijinul Granturilor SEE 2014 - 2021.

„Am avut de-a lungul timpului mai multe sesiuni de semnare de contracte şi am realizat că oamenii trebuie să ştie ceea ce face Ministerul Culturii, în general, şi în particular prin Unitatea de Management a Proiectului, pentru cultura românească. Astăzi am semnat contractele de finanţare aferente celui de-al treilea apel dedicat antreprenoriatului cultural. Această sesiune de proiecte, derulată în 2021 cu suma maximă alocată de 200.000 de euro per proiect, nu ajută doar fenomenul cultural, ci şi tot ceea ce înseamnă beneficii conexe - locuri de muncă, gradul de acces al publicului larg la cultură ş.a. Per total, pe RO-CULTURA s-au primit şi derulat 34 de milioane de euro, iar pe zona de antreprenoriat cultural s-au alocat 7,

6 milioane de euro. Totodată, avem un buget mai mare decât în anii trecuţi, ceea ce ne-a permis să fim generoşi atât cu instituţiile subordonate - investiţii şi programe culturale -, dar să şi creştem suma alocată pentru Institutul Naţional al Patrimoniului, pe partea de Program Naţional de Restaurare. Mai mult, prin Unitatea de Management a Proiectului am încheiat toată partea birocratică pentru semnarea celui de-al treilea Acord-cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 milioane de euro, pentru proiecte de refacere, restaurare şi reconstrucţie de monumente istorice”, a declarat ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu.

3,3 milioane euro pentru cele 17 proiecte finaliste

Apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului (sesiunea 3) a fost lansat în 2021 şi dispune de un buget total de 3,3 milioane euro.

17 dintre cele 80 proiecte depuse au fost selectate pentru finanţare, iar printre beneficiari se numără 6 SRL-uri şi 9 ONG-uri din domeniul cultural-creativ, precum şi 2 instituţii culturale care vor da start implementării în perioada următoare.

Cele 17 proiecte sunt implementate în parteneriat cu entităţi culturale din Norvegia (15), Islanda (1) şi Liechtenstein (1).

„Pentru ca activităţile culturale din cadrul proiectelor să aibă un impact mai mare, am încurajat transferul de cunoştinţe şi experienţă între organizaţiile din România şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), precum şi producţia în comun a evenimentelor artistice. Deşi proiectele s-au depus într-o perioadă în care întâlnirile faţă în faţă nu au fost posibile, 64 din cele 80 de cereri de finanţare depuse au implicat o entitate culturală din cele trei State Donatoare, ceea ce întăreşte convingerea că, mai cu seamă în sectorul cultural-creativ, cooperarea bilaterală este o necesitate şi aduce plus valoare proiectelor în ansamblu”, a declarat Bogdan Trîmbaciu, director Unitatea de Management a Proiectului.

Proiectele vizează atât realizarea de activităţi cu accent pe arta contemporană, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea audienţei şi a publicului la evenimentele culturale, cât şi dezvoltarea de competenţe şi expertiză la locul de muncă, sprijinirea abordărilor inovative cu privire la patrimoniu cultural, precum şi a producţiilor referitoare la minorităţile sociale, etnice şi culturale.

Activităţile culturale care urmează să fie organizate în cadrul proiectelor includ rezidenţe artistice, expoziţii de artă contemporană şi fotografie, tabere de creaţie, scurtmetraje şi documentare, reprezentaţii de teatru şi dans, concerte de muzică, festival medieval, iniţiative de curatoriat şi antreprenoriat cultural şi multe altele.

Proiectele vor fi implementate până cel târziu la data de 30 aprilie 2024

În cadrul apelului Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice, cele 9 proiecte au şantiere deschise sau în pregătire:

● Restaurarea şi revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor din Sibiu (50% progres lucrări);

● Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin din Timişoara (35% progres lucrări);

● Restaurarea, revitalizarea şi punerea în valoare a obiectivului „Casa compozitorului Paul Constantinescu” din Ploieşti (15% progres lucrări);

● Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european - Sarmizegetusa Regia (lucrări începute în octombrie 2022);

● Reabilitarea, refuncţionalizarea şi revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, judeţul Timiş;

● Restaurarea şi revitalizarea patrimoniului cultural - Centru expoziţional şi de evenimente “Şcoala Pittner”, Municipiul Reşiţa;

● Restaurarea şi reabilitarea clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi;

● Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Şcoală de Cavalerie în vederea consolidării identităţii culturale a judeţului Dâmboviţa;

● Restaurarea şi revitalizarea primului teatru construit împreună - Griviţa 53.

În ceea ce priveşte apelul Susţinerea expoziţiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate, 5 din cele 9 proiecte finanţate şi-au încheiat implementarea. În acest sens, publicul larg poate vizita, la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, expoziţia realizată în cadrul proiectului „Zei şi muritori din Egiptul antic” care cuprinde obiecte conservate şi restaurate din colecţia egipteană a muzeului, cea mai importantă piesă reprezentând-o o mumie umană depusă într-un sarcofag de lemn pictat provenind de la Gamhud (Egipt).

1,3 milioane euro pentru Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

În cadrul Programului RO-CULTURA, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, în parteneriat cu Anno Museum din Norvegia, implementează un proiect predefinit în valoare de peste 1,3 milioane de euro, care urmăreşte cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural al romilor. Pe baza cercetărilor, o gospodărie specifică cu inventar complet va fi ulterior reconstruită în Muzeul Satului, iar bunurile culturale mobile vor fi conservate, restaurate şi expuse cu ajutorul aplicaţiilor de realitate virtuală şi alte mijloace media.

Un alt apel dedicat culturii rome este şi Sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă prin care se finanţează 10 proiecte ce vor contribui la capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă şi la consolidarea identităţii culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moştenire etc.).

Nu în ultimul rând, în cadrul primelor 2 sesiuni ale apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului (lansate în 2019 şi 2020) au fost finanţate 23 proiecte (11 finalizate şi 12 în implementare), cu o diversitate de activităţi culturale organizate. De exemplu, prin proiectul „Imaginea fotografică între trecut şi viitor” a fost valorificată, în mod creativ, una dintre cele mai importante arhive fotografice din România constituită de Mihai Oroveanu, istoric de artă, fotograf şi fost director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană.

Granturile SEE reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul şi sudul Europei şi statele baltice. Aceste mecanisme de finanţare sunt stabilite în baza Acordului privind Spaţiul Economic European, ce reuneşte statele membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia ca parteneri egali pe piaţa internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 şi 2014 şi €1,55 miliarde pentru perioada de finanţare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org şi www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului şi are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.