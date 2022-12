Ministrul Culturii, despre acuzaţiile primarului Clotilde Armand privind Casa Miclescu: "Solicită încălcarea legii"

Lucian Romaşcanu spune că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, îi solicită să încalce legea în cazul unui litigiu aflat în recurs la ÎCCJ.

Ministul Culturii, Lucian Romaşcanu atrage atenţia că edilul Sectorului 1 citează o adresă neînregistrată şi nedatată de instituţia pe care o conduce, "încurcată" de complexitatea problematicii privind declararea utilităţii publice a imobilului Casa Miclescu.



"Utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes naţional, de consiliile judeţene pentru cele de interes judeţean şi de primării şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru cele de interes local. Declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localităţi sau zone unde se intenţionează executarea ei. Pentru realizarea acestui demers, doamna primar ar fi trebuit să transmită o documentaţie care să justifice emiterea unui aviz pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Ministerul Culturii nu a primit niciun document în acest sens, în afară de o adresă a Primăriei Sectorului 1, fără o documentaţie ataşată", a precizat Lucian Romaşcanu .



Reacţia ministrului Culturii survine în urma acuzaţiilor aduse de Clotilde Armand potrivit cărora Romaşcanu ar bloca procedura de expropriere a Casei Miclescu din Bulevardul Kiseleff, efectuată de Primăria Sectorului 1.

"Trec aproape zilnic pe lângă Casa Miclescu din Bd. Kiseleff. Şi de fiecare dată îmi promit că nu voi lăsa să dispară. Din 2015 mă lupt să salvez această bijuterie a arhitecturii neoromâneşti. Şi n-am stat degeaba. Am declanşat procedurile pentru exproprierea acestui imobil pentru cauză de utilitate publică. Deşi Ministerul Culturii a dat iniţial, în 2019, acest aviz, la solicitarea Primăriei Capitalei, în prezent blochează această procedură. Actualii proprietari au deschis şi un proces în care cer declasarea imobilului şi radierea din Lista Monumentelor Istorice. Au câştigat în primă instanţă, la Curtea de Apel Ploieşti, după ce procesul a fost strămutat din Bucureşti, dar cazul este pe rol la Înalta Curte, în faza de recurs. Interesele imobiliare sunt uriaşe pe Bd. Kiseleff", scria Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook.

Primarul Sectorului 1, invitată să iniţieze o comunicare constructivă

Potrivit lui Romaşcanu, "ar fi de dorit ca doamna primar să iniţieze o comunicare constructivă cu domnul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan, colegul său, pentru a evita posibilitatea de a fi considerată incompetentă sau răuvoitoare, în contextul în care Ministerul Culturii a emis Avizul nr. 102/Ex./2019, pentru iniţierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, iar PMB este în acest moment în măsură să efectueze exproprierea".



"Mai mult, având în vedere că imobilul în cauză face obiectul unui litigiu, Ministerul Culturii a introdus recurs pentru păstrarea statutului juridic de monument istoric. Reiterăm dedicarea fermă a Ministerului Culturii pentru conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit, şi nu numai, şi suntem dispuşi să sprijinim orice demers care va conduce la salvarea imobilului Casa Miclescu, în măsura în care doamna primar va depune o documentaţie / un proiect care să justifice emiterea avizului solicitat. Ministerul Culturii este primul care susţine conservarea şi restaurarea patrimoniului, prin fapte, nu vorbe, investind până acum şi urmând să investească în total circa 800 de milioane de euro din anul 2007 până în prezent", accentuează ministrul.



Totodată, în legătură cu articolele în care primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, cere aviz Ministerului Culturii pentru exproprierea şi salvarea imobilului Casa Miclescu din Bdul Kiseleff 35-37, Ministerul Culturii califică drept "tendenţioasă şi neadevărată" acuzaţia că ministrul Romaşcanu ar ţine blocată procedura pentru exproprierea şi salvarea imobilului respectiv.



"Ministerul Culturii nu blochează procedura exproprierii şi salvării imobilului Casa Miclescu din Bdul Kiseleff 35-37, dovadă o constituie faptul în anul 2019 a emis avizul nr. 102/Ex./2019, pentru iniţierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, înregistrat la Cabinet Ministru sub nr. 1996/19.03.2019, urmare a Adresei Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism din cadrul PMB nr. 1079/27.02.2019", arată ministrul.



În privinţa afirmaţiei primarului Clotilde Armand că din anul 2015 se luptă pentru salvarea acestei clădiri, bijuterie a arhitecturii româneşti şi că a declanşat procedurile pentru exproprierea acestui imobil pentru cauză de utilitate publică, Lucian Romaşcanu precizează că "declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localităţi sau zone unde se intenţionează executarea ei".



"Cercetarea prealabilă va stabili dacă există elemente care să justifice interesul naţional sau local, avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altă natură (culturală etc.), care susţin necesitatea lucrărilor şi nu pot fi realizate pe alte căi decât prin expropriere, precum şi încadrarea în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. Ministerul Culturii nu a primit niciun document privind acest demers al Primăriei Sectorului 1, în afară de Adresa Primăriei Sectorului 1, neînregistrată şi nedatată, fără o documentaţie ataşată, semnată în numele Primarului de către Viceprimar Oliver Leon Păiuşi, înregistrată la Registratura Ministerului Culturii sub nr. 2421/28.04.2022, prin care s-a solicitat emiterea Avizului Ministerului Culturii pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului situat în Mun. Bucureşti, Sos. Kiseleff nr. 35-37, Sector 1, înscris în CF nr. 230806, cunoscut sub denumirea de Casa Miclescu, clasat ca monument istoric sub denumirea Casă, cod LMI:B-II-m-B-18996, însă nu ştim ce alte demersuri a efectuat dna primar, în acest sens, din anul 2015 până în prezent", detaliază Romaşcanu.



Referitor la afirmaţia din articolele de presă că primarul Clotilde Armand a postat şi un răspuns din partea Ministerului Culturii, semnat de Lucian Romaşcanu, prin care atestă că instituţia a blocat procedura de expropriere, Romaşcanu precizează că edilul "a scos din context, publicând doar o mică parte din răspunsul Ministerului Culturii referitor la Adresa Primăriei Sectorului 1, Adresă neînregistrată, nedatată şi semnată în numele primarului de către viceprimar Oliver Leon Păiuşi, prin care s-a solicitat emiterea Avizului Ministerului Culturii pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului situat în Municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 35-37".

"Ministerul Culturii nu a făcut o asemenea afirmaţie"

Cât priveşte afirmaţia că Ministerul Culturii a menţionat în răspunsul transmis Primăriei Sectorului 1 că imobilul nu mai este monument istoric, Lucian Romaşcanu susţine că "Ministerul Culturii nu a făcut o asemenea afirmaţie, iar conform prevederilor Legii nr. 422/2001, art. 15 alin. (7) în situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declanşării procedurii de clasare, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, asupra bunului imobil în cauză se aplică regimul juridic al monumentelor istorice".



"În concluzie, având în vedere existenţa unui litigiu în stadiul de Recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu termen la 20.01.2023, referitor la calitatea de monument istoric şi faptul că Ministerul Culturii a emis anterior Avizul nr. 102/Ex./2019, pentru iniţierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, urmare a Adresei Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti nr. 1079/27.02.2019, fără să cunoaştem care este stadiul acestei proceduri, Ministerul Culturii nu putea să dea curs solicitării Primăriei Sectorului 1, de emitere a unui nou Aviz de expropriere pentru acest imobil", arată Romaşcanu.



Potrivit ministrului Culturii, "în prezent, există reglementări în legislaţia naţională care fac posibilă exproprierea unui monument istoric, dar numai în anumite condiţii, care respectă principiile de drept, Constituţia şi convenţiile internaţionale", în conformitate cu principiile de drept, raportate la Codul civil şi la Constituţia României, exproprierea nefiind reglementată ca sancţiune şi fără o justă despăgubire a proprietarului.