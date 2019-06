Patriarhia Română acuză de indecență o piesă de teatru prezentată la Cluj despre lagărele de concentrare pentru gay din Cecenia

foto: Reactor

Conducerea Bisericii Ortodoxe din România reacționează dur după prezentarea unei piese de teatru la Cluj ce are ca subiect situația lagărelor de concentrare pentru gay din Cecenia și susține că aceasta are un conținut indecent, cu atitudini jignitoare la adresa românilor.

"Patriarhia Română a luat act cu profundă indignare de spectacolul de teatru „Eu sunt. Și?” prezentat la Cluj-Napoca în cadrul „Săptămânii Mândriei” a minorităților sexuale.

Conținutul indecent al acestei reprezentații include folosirea batjocoritoare a unor simboluri religioase creștine, mesajul transmis fiind unul deliberat blasfemiator.

Asemenea atitudini jignitoare la adresa covârșitoarei majorități a românilor, etichetarea negativă a credincioșilor creștini, ofensarea repetată a sentimentelor religioase dezbină societatea şi denotă intoleranță tocmai din partea acelora care fac apel în mod insistent la toleranță.

Considerăm că este vorba de un act de propagandă ideologică anticreștină, care nu poate fi scuzat sub pretextul unei manifestări așa-zis artistice.

Amintim că Legea cultelor 489/2006, la art. 13, alineatul 2, stipulează că „sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.

În consecință, pledăm pentru respectarea legii în spiritul și litera ei. În acelaşi timp, îndemnăm la promovarea decenței în spațiul public, ca premisă pentru o reală toleranță", se arată în comunicatul Patriarhiei.

Care este conținutul piesei

Potrivit organizatorilor, spectacolul „Eu sunt! Și?” abordează problema identității sexuale prin prisma ambelor tabere (pro/contra) într-o cheie ironică și aproape autoironică. Spectacolul este un colaj de idei, rezultatul unei introspecții individuale și colective. Având ca punct de pornire situația lagărelor de concentrare pentru gay din Cecenia, spectacolul expune perspectiva locală/națională asupra acestui subiect polemic. Conținând elemente de performance, tinde spre o exprimare exacerbată a ideilor noastre cu privire la condiția comunității LGBT. Spectacolul este un test de onestitate și curaj atât pentru echipă, cât și pentru public.

Organizatorii neagă că piesa face propagandă homosexualității

Organizatorii Cluj Pride neagă că ar face propagandă homosexuală. "Printre evenimentele primei zile de festival Cluj Pride 2019 am avut și un spectacol de teatru al unei trupe invitate - Teatrul Bagaj, o trupă tânără și talentată ce ne-a oferit spre vizionare spectacolul "Eu sunt! Și?"

Două fotografii (le punem și noi mai jos), ambele propietatea Cluj Pride, au fost downloadate și reutilizate de către anumite persoane în scopuri proprii, nu ca urmare a vreunei indignări personale, ci ca parte dintr-o mișcare strategică bine gândită, de a propaga o idee deja populară în societatea românească, aceea că homosexualii își bat joc de credință, de credincioși și de clerici.

Cei care au asistat cap-coadă la reprezentație cunosc însă adevărul – acest spectacol ironizează extremismul religios și falsa religiozitate a celor care, deși nu se regăsesc în valorile creștine precum iubirea, compasiunea, și respectul, folosesc religia creștină drept scut atunci când îi atacă pe cei mai vulnerabili dintre noi, iar acesta este un fenomen ce ar trebui să scandalizeze orice creștin adevărat.

Spectacolul nu face vreo propagandă homosexuală, ba dimpotrivă; are pasaje împotriva comunității gay sau replici care aduc atingeri demnității noastre. Cei care interpretează acest spectacol sunt heterosexuali, bărbați care iubesc femeile și femei care iubesc bărbații, deci nu au niciun motiv de a face "propagandă" în numele nostru. Și totuși am acceptat să-l includem în program. De ce? Pentru că este teatru, este un act artistic, este o viziune regizorală care în cele din urmă promovează apropierea dintre oameni, indiferent de religia sau orientarea lor sexuală.

Reacțiile puternice stârnite de acest spectacol sunt surprinzătoare, în condițiile în care el s-a jucat în întreaga țară în diferite teatre și instituții de stat și private. Ceea ce diferă în situația de față este, credem noi, contextul. Văzut în altă parte, poate nu ar fi avut parte de reacții atât de virulente. Asociat însă cu un festival gay, care oricum stârnește reacții puternice doar prin simpla sa existență, spectacolul devine o unealtă pentru grupările extremiste, fiind doar un alt pretext, un motiv în plus care îi îndreptățește să urască homosexualii și să ne scoată, ca până acum, țapii ispășitori, dușmanii familiilor, răul suprem", se arată în mesaj.

Zeci de comentarii dure la adresa piesei: Culegeți ce semănați

Zeci de oameni au comentat dur la adresa piesei și a organizatorilor. "Absolut nici un act artistic nu justifică ponegrirea simbolurilor religioase. A tăia mâncare pe chipul Mântuitorului și a folosi rasa monahală fără discernământ, indiferent de context, încalcă fără doar și poate legea cultelor (de bun simt nici nu are rost să mai pomenesc). Vom lăsa autoritățile competente să decidă acest fapt. O echipă de juriști și asociații sunt deja implicate în întocmirea unor sesizări și scrisori către entitățile responsabile.



Prin acțiunile voastre nu reușiți să destupați minți (întrucât încuiații și extremiștii sunteți chiar voi), ci să întoarceți împotriva voastră și o categorie de oameni care erau până ieri neutri în povestea asta. Felicitări, culegeți ceea ce semănați!", a scris o femeie.

"Cu sau fara legi, in Romania nu aveti nicio sansa! Sunteti niste tristi fara perspective si sincer mi-e mila de voi. Si va voi spune si de ce. Nu doar ca nefericirea voastra e foarte dureroasa pentru ca nu gasiti niciodata satisfactie in relatiile voastre nefiresti, dar sunteti si orbi si nu vedeti ca sursa suferintei voastre nu este in cei care nu va accepta asa ci in voi. Nu aveti nici-un sens profund si asta va face sa zbierati, cautand vinovati pentru orbecaitul asta prin intuneric. Eu vad manifestarea voastra publica si ofensiva ca un strigat de ajutor pentru ca nu va gasiti esenta si naturaletea. Nici pe departe nu va intereseaza toleranta celor care n-au treaba cu asemenea deviatii. Sunteti doar pierduti", a scris un alt utilizator.

Precedentul Alina Mungiu-Pippidi - Evangheliștii

Piesa de teatru prezentată la Cluj nu est prima de care Biserica Ortodoxă Română se declară scandalizată. În urmă cu mai bine de un deceniu, BOR reacționa alături de Biserica Romano-Catolică la adresa unei piese scrise de Alina Mungiu-Pippidi - Evangheliștii. Piesa a fost acuzata de Patriarhul Teoctist (predecesorul lui Daniel, n.red.) că aduce "jignire Bisericii Ortodoxe Române", fiind criticata și de Ioan Robu, Arhiepiscopul Mitropolit Romano-Catolic al Bucureștilor, care a considerat textul "o blasfemie la viață și la credința noastră". Piesa "Evangheliștii" repovestea câteva scene din viața lui Iisus, sugerând o relație cu Maria Magdalena.