Patru zile de TIFF la Sibiu

foto: TIFF.ro

Festivalul Internațional de Film Transilvania își deschide porțile astăzi, 27 iunie, pentru cel de-al 13-lea an consecutiv, la Sibiu. Parking, cel mai nou lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, va da startul evenimentului joi seară, de la ora 19:00, în Sala Mare a Centrului Cultural „Ion Besoiu”. Aproximativ 40 de proiecții sunt programate până duminică, 30 iunie, și numeroși cineaști români vor fi prezenți la întâlnirile cu publicul găzduite în spațiile partenere.

Prima zi de TIFF Sibiu aduce pe marile ecrane, de la ora 22:00, într-unul din noile spații de proiecție din program – Piața Habermann / Habermann Market – o comedie semnată de Paolo Virzi, Nopți magice / Notti Magiche. Trei scenariști suspectați de uciderea unui celebru producător își petrec noaptea în arestul poliției, rememorându-și aventurile, plasate în ultimele zile de glorie ale cinema-ului italian. Filmul, botezat după imnul oficial al campionatului, interpretat de Gianna Nannini și Edoardo Bennato, este o comedie polițistă contagioasă, condimentată cu referințe cinefile.

Tot într-unul din noile spații partenere – Sala Mică a Centrului Cultural „Ion Besoiu” – cinefilii pot vedea în prima zi de festival 3 filme foarte bine primite de critica internațională. În Sechestrați în tunel / Cutterhead (r. Rasmus Kloster Bro, 16:00), o tânără PR-istă se trezeşte prizonieră în subteran, împreună cu doi mineri, după un accident neașteptat, petrecut în tunelul pe care urma să-l promoveze. Contextul îi va determina pe fiecare dintre ei să-și reevalueze viziunea asupra vieții. Premiat cu Globul de Cristal la Karlovy Vary, filmul lui Radu Jude, Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, promite o perspectivă nouă asupra istoriei, una care poate fi dezbătută alături de actorul Alexandru Dabija, la finalul proiecției programate pentru ora 17:45. Seara se încheie cu o poveste romantică și suprarealistă, un film suedez plasat în Universul colorat al parcurilor de distracții și rivalității dintre două familii – Caruselul Iubirii / Swoon (r. Måns Mårlind, 20:30).

Teatrul Gong, una dintre locațiile consacrate TIFF Sibiu, își deschide porțile în prima zi de festival pentru a proiecta 3 filme inedite, cu priză la publicul din întreaga lume. Primul, programat de la ora 17:00, este Menocchio, în regia lui Alberto Fasulo și prezentat în cadrul Locarno IFF. Filmul evocă perioada întunecată a Inchiziției, coproducția Italia-România urmărind șirul evenimentelor care au condus la arderea pe rug a unui bătrân morar acuzat de erezie. Programul continuă cu proiecțiile Arctic, debutul remarcabil în lungmetraj al regizorului brazilian Joe Penna, o lecție autentică de supraviețuire în confruntarea om-natură, și Joacă-te cu focul! / Joueurs, debutul tinerei regizoare franceze Marie Monge, un thriller despre lumea jocurilor de noroc, unde domnesc adrenalina și banii.

EducaTIFF – proiecții cu intrare liberă pentru tinerii cinefili

Copii, tineri, părinți, bunici și cadre didactice sunt așteptați, începând de vineri și până duminică, de la ora 11:00, în Sala Mică a Centrului Cultural „Ion Besoiu”, la proiecțiile EducaTIFF, programul de educație cinematografică al Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Noi, coioții (r. Marco La Via, Hanna Ladoul, 28 iunie) provoacă liceeni să răspundă la întrebarea: crezi că ești în stare să dai piept cu viața, de capul tău, atunci când termini școala? Producția franceză îi are protagoniști pe Amanda şi Jake, doi îndrăgostiți care vor să o ia de la capăt în Los Angeles. Primele 24 de ore din noua lor viaţă îi va purta de-a lungul şi de-a latul oraşului, oferindu-le mai multe surprize şi probleme decât s-ar fi aşteptat.

Ninja în pătrățele (r. Thorbjørn Christoffersen, 29 iunie) este o comedia daneză, potrivită pentru categoria de vârstă 12+. Filmul îmbină un atac asupra consumerismului, cu bullying-ul și cu vendeta personală a unui antic războinic japonez.

Ultima zi de festival aduce pe ecrane, pentru cei mici, documentarul elvețian Unde ne e locul? / Where We Belong (r. Jacqueline Zünd, 30 iunie). Filmul prezintă cele două lumi diferite care se nasc atunci când părinții se separă și familia se destramă. Acesta explorează realitatea şi arată curajul, inteligenţa şi umorul cu care copiii îşi înfruntă situaţia.

Filme în aer liber și proiecții speciale

Așa cum obișnuiește an de an, TIFF Sibiu invită publicul de toate vârstele să savureze seară de seară filme proiectate în aer liber. Titluri noi și producții premiate în festivaluri importante, precum și o serie de evenimente speciale, vor face deliciul spectatorilor care se vor bucura de proiecțiile programate în Piața Mare, Piața Habermann, Muzeul Național în aer liber Astra, Palatul Brukenthal de la Avrig sau la Gura Râului.

Prima zi de festival aduce în Piața Mare, de la ora 22:00, îndrăgita peliculă românească Moromeții 2 și continuă în serile următoare cu două premiere, ambele tot de la 22:00 – Yesterday (r. Danny Boyle, 28 iunie) și Diego Maradona (r. Asif Kapadia, 30 iunie) – și o proiecție în onoarea și în prezența actorului Răzvan Vasilescu, de la 21:30 – California Dreamin’(r. Cristian Nemescu, 29 iunie). Intrarea este liberă la toate acestea.

Proiectat pentru prima oară la Sibiu, pe 30 iunie, de la ora 22:00, la Muzeul Național în aer liber Astra, documentarul Generația Woodstock / Woodstock: Three Days that Defined a Generation (r. Barack Goodman), marcheză trecerea a 50 de ani de la prima ediție a legendarului festival. Lansat la Tribeca Film Festival din New York, documentarul reia povestea celor 3 zile care aveau să schimbe modul în care o întreagă generație avea să abordeze muzica, artele, dar și politica și drepturile sociale.

La Gura Râului sibienii sunt așteptați joi 27 iunie, de la 21:30, cu tradiţii, peisaje pitoreşti, personaje spumoase şi umor autentic românesc, toate garantate de comedia ardeleanească Pup-o, mă! (r. Camelia Popa) și întâlnirea cu o parte din echipa filmului. O proiecție specială este și cea de a doua zi, vineri 28 iunie, de la 21:45 – toți cei care au ratat Gala de Deschidere, au șansa de vedea pelicula Parking în atmosfera autentică a Palatului Brukenthal din Avrig

Două dintre experiențele cine-culinare promise de ediția cu numărul 13 a TIFF Sibiu vor putea fi și ele savurate în aer liber, de la ora 22:00, în Piața Habermann - Povestea risipei alimentare / Wasted! (r. Anna Chai și Nari Kye, 28 iunie) șiExtravirgin / Virgin & Extra: Jaén, The Land of the Olive Oil (r. José Luis López-Linares, 29 iunie).