Săptămâna Haferland a ajuns la cea de-a zecea ediţie: "Trebuie să privim spre viitor"

Ideea festivalului cultural Săptămâna Haferland a luat naștere în anul 2012, iar povestea a început datorită Fundațiilor M&V Schmidt şi Tabaluga. Acestea au avut o misiune comună, promovarea culturii şi a tradiţiilor sașilor din Transilvania pentru a dezvolta turismul din zona.

Un deceniu de cultură și tradiții săsești din Țara Ovăzului vor fi sarbatorite în cadrul Festivalului Haferland. Regiunea săsească din Transilvania este denumită astfel de localnicii care obișnuiau să cultive ovăz în această zonă unde clima era aspră.

Fiecare ediție abordează o altă tematică, iar anul 2022 în Ţara Ovăzului vorbeşte despre importanţa educației interculturale, dar și despre conservarea mediului înconjurător.

"Am simţit că este insuficient doar să restaurăm casele pentru a le arăta oamenilor istoria saşilor. Am simţit că trebuie să privim spre viitor, iar copiii sunt viitorul. Şi educaţia porneşte de la ei. Fiecare an mă aşteaptă cu un nou proiect. Povestea este prima formă de înţelegere a lumii pe înţelesul fiecărui copil", a precizat Veronica Schmidt, vicepreşedintele Fundaţiei M&V Schmidt.