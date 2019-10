Cum a fost „recompensat“ un bărbat care luptă cu mafia lemnului din Bucovina: „Am la 112 să reclam un transport ilegal. A doua zi...”

Foto: Pixabay

Tiberiu Boşutar, omul care luptă solitar cu mafia lemnului din Bucovina, susţine că a fost amendat pe nedrept de Poliţie pentru că a sunat la 112 ca să reclame un transport ilegal de material lemnos.

Tiberiu Boşutar locuieşte în comuna Moldoviţa, din judeţul Suceava. De ani de zile luptă împotriva mafiei lemnului din România. El susţine că, zilele trecute, a sunat la 112 ca să reclame un transport ilegal de material lemnos. Înainte să ceară ajutorul Poliţiei, a sunat la Garda Forestieră Suceava pentru a verifica informaţiile şi i s-a spus că transportul nu era în regulă. Boşutar ne-a declarat că a identificat camionul în trafic. Şoferul transporta buştean decojit, scrie adevarul.ro.

”Eu am întâlnit o maşină cu lemn cojit, am verificat şi nu avea cod. Am vorbit cu şeful Gărzii Forestiere, i-am arătat pozele şi mi-a spus că-i material lemnos şi ar trebui să aibă cod. Am sunat la 112 pentru a trage un semnal de alarmă că există şi portiţa asta. Le-am explicat că este doar lemn cojit. Nu poţi spune că lemnul cojit este element de construcţie”, ne-a declarat sursa citată.

În timpul verificărilor efectuate de Poliţie, transportatorul le-a pus la dispoziţia organelor de control avizul general de mărfuri. Poliţiştii au considerat că şoferul îndeplineşte condiţiile legale şi l-au lăsat să-şi continue drumul. În ziua următoare, cel care a sunat la 112 ca să reclame neajunsul s-a trezit acasă cu o amendă de 500 de lei pentru că „a abuzat de 112”.