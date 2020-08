Cum arată trupul asasinului lui Emi Pian în urma luptei. Ciprian Napy a fost mutilat

Potrivit jurnaliștilor Cancan, liderul clanului Duduianu ar fi fost primul care ”a tăiat” adversarul.

Deși, în urma primelor informații, presa scria că Napy se află la poliție, unde ar fi audiat, se pare că acesta este la spital iar starea lui nu este una tocmai bună. Asasinul ar avea spatele despicat de mai multe tăieturi făcute, cel mai probabil, cu o sabie.

“Cipy se află in stare gravă la spitalul Elias din Capitală. El a fost rănit de fratele lui Emi Pian. Nu a fost audiat de polițiști. Doar ceilalti prezenți, adică mai mult de zece persoane. Plus vecini, care au auzit țipete și au ieșit la geam”, au dezvăluit surse sigure pentru Cancan, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului.

Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a murit. Interlopul a fost executat pe o stradă din București

"În această dimineață, în jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane, în sectorul 6. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, fiind identificate mai multe persoane.

Doi bărbați au fost transportați la spital, unul dintre ei, în vârstă de 39 de ani decedând. Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei", se arată într-un comunicat al Poliției.

Potrivit unor surse, Emi Pian ar fi participat la o partidă de barbut alături de mai mulți interlopi din Capitală, iar la un moment dat, între acesta și alți jucător a izbucnit un scandal.

În vârstă de 39 de ani, liderul clanului Duduianu a fost lovit puternic și a fost transportat în stare gravă la spital. Un alt bărbat, rănit și el, a ajuns, de asemenea, la spital. În ciuda eforturilor depuse de medici, Emi Pian a murit.

Potrivit unor surse, Emi Pian ar fi fost înjunghiat de mai multe ori de un interlop dintr-un clan rival care ar avea porecla 'Napi'. Liderul Duduienilor a fost declarat decedat în jurul orei 05.00, la două ore după ce a fost dat primul apel la numărul de urgență 112.

Cine este Emi Pian, liderul interlop executat pe o stradă din București

Florin Mototolea, cunoscut ca și Emi Pian, este lider al clanului Duduianu din București, unul dintre cele mai cunoscute și influente clanuri din lumea interlopă din România.

Anul trecut, în luna septembrie, Emi Pian a fost așteptat cu lăutari, șampanie și artificii la ieșirea din închisoarea Rahova, acolo unde a executat o pedeapsă pentru cămătărie și șantaj.

Interlopul era cunoscut pentru petrecerile la care cântau Florin Salam sau Adrian Minune.

Polițiștii și procurorii din București au deschis o anchetă pentru depistarea tuturor celor implicați în crima în stil mafiot și pentru prinderea interlopului care l-a ucis pe liderul clanului Duduianu.