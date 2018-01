Cum primești bani pentru zilele de concediu rămase din 2017

foto: Agerpres

Salariatii care au ramas cu zile neefectuate de concediu de odihna din 2017 trebuie sa le primeasca, in principiu, in urmatoarele 18 luni.

Totusi, exista si o situatie in care angajatorul compenseaza in bani zilele de concediu ramase din 2017, scrie BZI.

Compensarea in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuate in 2017 este posibila doar in situatia in care salariatului ii inceteaza contractul individual de munca, prevede Codul muncii.

Angajatorul trebuie sa-i acorde in natura zilele neefectuate din concediul de odihna de anul trecut

Cu alte cuvinte, singura situatie in care angajatorului ii este permis sa faca asa ceva este daca salariatul cu „restante” la concediul pe anul trecut pleaca de tot din cadrul firmei.

Asta inseamna ca, daca salariatul lucreaza si in 2018 la aceeasi firma, angajatorul trebuie sa-i acorde in natura zilele neefectuate din concediul de odihna de anul trecut.

„In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual”, scrie in Codul muncii.

Astfel, zilele de concediu de odihna neefectuate in 2017 trebuie acordate incepand cu ianuarie 2018 si pana in iunie 2019.