Cum puteți dona alimentele pe care nu le mai consumați! În România, aruncăm 2,2 milioane de tone de mâncare pe an

După ce trec de casele de marcat, clienții pot dona, din coșul mult prea plin, de la ulei, zahar ori faina, până la cozonaci sau croissante. Totuși, banca pentru alimente are nevoie de ajutor și în restul zilelor din an. Iată cum puteți contribui că oamenii cu venituri foarte mici să aibă ce să puna pe masa în fiecare luna.

Acesta este unul dintre cele 170 de magazine din ţară, în care, în perioada sărbătorilor, oamenii pot dona alimente pentru familii nevoiaşe sau persoane cu dizabilităţi. Voluntarii sunt esenţiali în proces.

”Rolul meu este să le spun oamenilor că sunt și copii nevoiaşi care au nevoie să puna ceva pe masa de sărbători În general, sunt donate alimente ambalate, cu temen lung de valabilitate. De exemplu: ulei, făînă, zahăr şi cozonaci” a spus Simona, unul dintre voluntari.

”Orice client care dorește să doneze trece pe la casa, plătește prod pt cașul propriu și pentru donare și apoi le lasă în acest container. În perioada 2019 - paste 2021 inclusiv s-au donat aproape 60 de tone de alimente” spune Cristina Hanganu, directorul de comunicare al unui magazin.

De aici, hrana ajunge direct în depozitul Băncii pentru Alimente. Banca nu este deschisă doar de sărbători, ci funcţionează tot anul. Astfel, dacă vreţi să faceţi o faptă bună, puteţi deveni voluntari. Fie pentru a aduna produsele de şa donatori, fie pentru a organiza campanii de colectare. În afara perioade sărbătorilor, se primesc doar bunuri de la companii, astfel încât cei care le consumă să fie în siguranţă.

”Una din surse este cea a producatorilor sau a importatorilor, acolo sunt cantitati mari cu un termen de val un pic mai lung. Cealalta categorie- produse din zona de retail. Primim pe un palet 4 sortimente care au 5 6 zile valabilitate. Ceea ce nu preluam noi sunt prod din carne proaspata, preluam carne congelata” a spus Gabriel Sescu, fondatorul Banca pentru Alimente Bucureşti.

Până la sfârşitul anului, s-ar putea strânge chiar şi de 30 de ori mai mult. Adică până la 1.500 de tone. Totuși, alimentele ies foarte repede din depozit. În fiecare zi, maşinilepleacă încărcate către centrele sociale partenere. La sediul Organizației Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual, tinerii cu dizabilităţi aşteaptă transportul ca pe Moş Crăciun.

Banci de alimente sunt si in Cluj, Braşov, Oradea, Timişoara, Constanţa, Craiova şi Galaţi. Ele ar putea fi solutia pentru risipa alimentara. In Romania, aruncam 2,2 milioane de tone de mancare pe an, in timp ce 7 milioane de oameni sunt in pragul saraciei

