Cum sa folosesti corect o banda de alergat

Banda de alergat este unul din aparatele de fitness ideale pentru a fi folosite acasa. Mai ales pe timpul iernii, cand vremea nu iti permite sa alergi in aer liber. Cu toate acestea, pentru a te bucura de rezultate vizibile, pentru a slabi rapid si a te mentine in forma mai usor, exista cateva reguli pe care trebuie sa le respecti pentru un antrenament cardio pe banda de alergat sigur si eficient! Iata care sunt acestea:

1. Nu sari niciodata peste incalzire si perioada de refacere

O greseala foarte des intalnita, pe care o fac majoritatea persoanelor ce folosesc banda de alergat, este aceea de a se apuca de antrenament fara a se incalzi initial. Cateva exercitii de incalzire inainte de a incepe sa alergi pe banda vor preveni posibilele accidentari, precum intinderile musculare. De asemenea, daca ai senzatia de ameteala dupa ce cobori de pe banda de alergat, inseamna ca nu-ti acorzi cateva minute de refacere la finalul antrenamentului, iar ritmul cardiac si tensiunea scad rapid. Nu te opri din alergat brusc, ci fa-o progresiv! Dupa ce ai incheiat cursa, nu te da jos de pe aparat imediat, ci mai intai asigura-te ca iti lasi corpul sa se relaxeze prin a merge sau a face jogging usor timp de 5-10 minute. Totodata, nu uita ca organismul tau are nevoie de o perioada de recuperare (cel putin o zi) intre antrenamentele foarte intense.

2. Adopta o pozitie naturala a corpului

Pozitia incorecta pe banda de alergat poate provoca dureri la nivelul spatelui sau articulatiilor. Nu sta incordat si incearca sa adopti o pozitie fireasca a trupului, ca si cand ai alerga in aer liber! Evita sa faci pasi mici si inegali, dar nici pasi prea mari care sa puna presiune asupra calcaiului, aterizand cu piciorul in afara centrului de greutate al corpului. Pasii prea mari pot crea o forta de franare mult prea brutala, contra suprafetei aflate in miscare a benzii. Astfel, incearca pur si simplu sa iti pastrezi picioarele sub corp, nu inaintea sau in spatele acestuia!

3. Nu te tine de manerele benzii de alergat

Cu cat alergi mai aproape de computerul benzii, mai aplecat si incordat, cu atat iti vei provoca dureri de umeri, gat si spate. Pastreaza o postura dreapta: capul trebuie sa fie sus, iar spatele si umerii trebuie sa fie drepti. In plus, daca te vei tine de manere in timp ce prinzi viteza, acest lucru va reduce intensitatea si eficienta antrenamentului tau. Iar daca iti faci griji ca ai putea se te dezechilibrezi, inseamna ca alergi prea repede comparativ cu rezistenta ta la efort sau ti-ai setat o inclinatie prea mare a benzii.

4. Focuseaza-te pe antrenament si forteaza-ti limitele

Pentru rezultate cu adevarat vizibile, ai nevoie sa maresti treptat nivelul de dificultate al exercitiilor efectuate pe banda de alergat sau durata acestora. Nu repeta acelasi antrenament la infinit, deoarece corpul tau trebuie stimulat permanent! Daca vei trece la nivelul HIIT (High Intensity Interval Training), cu siguranta vei slabi in timp record. De asemenea, nu-ti lasa atentia distrasa stand de vorba la telefon in timp ce alergi! Mai mult, astfel nu vei face decat sa-ti pierzi din suflu si sa nu dai randamentul necesar.

5. Nu alerga permanent „in panta”, ci alterneaza inclinatia benzii

Sa alergi continuu ca si cand ai urca un deal nu e o idee buna si poate duce la accidentari grave. Evita sa alergi „in urcare” mai mult de 5 minute consecutiv! Vei avea partea de un antrenament mult mai eficient daca variezi intre a alerga cateva minute „in panta” si cateva minute pe plan drept. Totodata, nu este recomandat sa cresti inclinatia benzii de alergat cu peste 7%, deoarece vei risca sa-ti soliciti excesiv spatele, soldurile si gleznele.