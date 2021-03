Un curier a fost bătut de un celebru lăutar din cauză că nu a livrat un pachet la timp

Şoferul ar fi trebuit să livreze coletul la mama cântăreţului şi s-ar fi gândit să nu îl ducă la ora 7 dimineaţa, pentru a nu o trezi pe femeie. Gestul l-ar fi înfuriat pe lăutarul din Maramureş, care a acţionat violent în momentul în care şoferul a ajuns cu pachetul la el acasă.

Bărbatul l-a bătut, l-a ameninţat că îl omoară şi i-a spart geamurile de la autoturism, iar în momentul în care şoferul a reuşit să se urce în maşină şi să fugă s-a luat după el, incidentul transformându-se într-o urmărire de 15 kilometri.

Pe drum, curierul a anunţat autorităţile şi a reuşit să scape de agresor abia când au ajuns în faţa Primăriei din localitatea Dumbrăviţa, acolo unde au intervenit poliţiştii. Cei doi se află acum la audieri.

"Am avut un colet la un domn din Berinţa şi m-a rugat domnul să îl las la mama lui. Eu nu am găsit-o la 7 dimineaţa pe femeie şi mi-au spus cei din jur că are vreo 82 de ani. Am hotărât că la 7 dimineaţa nu e ok să deranjezi o doamnă la 82 de ani aşa că am aşteptat până mai după masă să îi dau coletul. Numai că domnul, când l-am sunat şi am ajuns la el a sărit la bătaie. M-a călat pe picioare, mi-a după cap de câteva ori şi încerca să mă omoare.

Am reuşit să ies pe partea dreapta şi el a început să îmi spargă geamurile de la maşină. (...) A pornit cu maşina să mă calce, am zis să fug până la maşină şi am pornit spre Secţia de Poliţie (...) Am ajuns la Dumbrăviţa şi acolo au venit poliţiştii (...) El era nervos că nu am reuşit să îi las coletul de dimineaţa la mama lui", a declarat şoferul agresat.

În prezent, cele două persoane sunt la audieri. Lăutarul din Baia Mare a mai avut atentecedente. În 2017, bărbatul a mai agresat o femeie, vânzătoarea unui magazin.

