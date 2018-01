Cursuri de engleza INTERACTIVE - activitatea extrascolara preferata de copiii si adolescentii care vor sa studieze in strainatate

Potrivit unui studiu realizat recent, copiii care desfasoara activitati extracurriculare si, in special, cei care participa la cursuri de limba engleza in timpul liber, au sanse mult mai mari de a obtine rezultate excelente la invatatura si de a ajunge sa studieze in universitati de prestigiu, din intreaga lume. Mai mult decat atat, cursurile de limba engleza predate intr-un mod interactiv au numeroase avantaje asupra dezvoltarii personale si profesionale a oricarui copil si adolescent. Mai precis, acestia invata si aprofundeaza diferite notiuni intr-o maniera naturala, dar au si ocazia de a-si dezvolta temperamentul, abilitatile de comunicare si socializare.

Afla care sunt cele mai eficiente cursuri de engleza pentru copilul tau:

Cursurile de vara



Vacanta de vara este perioada in care parintii si copiii incearca sa imbine timpul liber – adica joaca si distractia, cu utilul – mai exact, cu temele de vacanta si repetatul pentru urmatorul an scolar. Acestea din urma nu trebuie sa devina insa o piatra de moara pentru copil. Tocmai de aceea, Shakespeare School propune, pe toata perioada vacantei de vara, diferite cursuri de engleza interactive, prin care atat cei mici, cat si adolescentii pot invata, pot socializa si se pot distra alaturi de alti copii de varsta lor.

Alegerea acestor cursuri iti va ajuta copilul sa nu piarda, pe parcursul celor trei luni de vacanta, legatura cu limba engleza. De asemenea, cursurile Shakespeare School ii vor antrena atentia si capacitatea de memorare si il vor ajuta sa isi dezvolte abilitatile de comunicare, toate acestea in timp ce isi creeaza amintiri alaturi de alti copii cu care impartaseste aceleasi pasiuni. Asadar, in cazul in care iti doresti pentru copilul tau sa aiba parte de o experienta distractiva si educativa in acelasi timp, acest tip de curs reprezinta cea mai buna alegere.

Cursurile pentru copii (4-14 ani)



Este dovedit stiintific faptul ca intre 4 si 14 ani copiii reusesc sa inmagazineze o cantitate foarte mare de informatie. Drept urmare, daca si prichindelul tau se incadreaza in aceasta categorie si isi exprima in mod repetat dorinta de a progresa, mizeaza pe cursurile de engleza pentru copii din cadrul prestigioasei scoli Shakespeare School. Aici, copiii si adolescentii invata cu placere, studieaza intr-o atmosfera relaxanta si motivanta, au acces la resurse de ultima ora si la tehnologie moderna si sunt indrumati de profesori foarte bine pregatiti, care stiu ca interactiunea si comunicarea reprezinta cheia succesului.

Cursurile de pregatire pentru examenele Cambridge



In ceea ce priveste tinerii care isi doresc sa fie admisi in cadrul universitatilor internationale de prestigiu si sa aiba un parcurs profesional cu adevarat notabil, cursurile de pregatire pentru cunoscutele examene CAMBRIDGE sunt cea mai potrivita optiune. Metoda unica de predare din cadrul Shakespeare School – desemnat cel mai bun Centru de Pregatire pentru astfel de examene - pune accentul pe dezvoltare, pe creativitate si, foarte important, pe lucrul in echipa. Astfel, prin intermediul acestui tip de cursuri, copiii si adolescentii isi pot transforma cunostintele de limba engleza intr-un real avantaj, intrucat obtinerea unui certificat Cambridge nu doar ca le atesta cunostintele, dar le deschide numeroase oportunitati pentru viitoarea cariera.

Clubul de dezbatere



Pentru adolescentii care aspira sa devina persoane argumentate, independente, cu abilitati de analiza critica a informatiei si cu putere de convingere, Clubul de Dezbatere in limba engleza este tipul de curs pentru care ar trebui sa opteze. De asemenea, aici vor invata sa coopereze si sa medieze conflicte, sa accepte opinii pe care nu le impartasesc si sa isi creasca increderea in propriile abilitati. Toate acestea in limba engleza, pe care ajung sa o stapaneasca si sa o utilizeze foarte bine, indiferent de situatia in care se afla.

Copiii si adolescentii care isi doresc sa studieze la scoli de prestigiu si sa aiba cariere de succes trebuie incurajati si sustinuti de catre parinti, prin intermediul cursurilor interactive, deoarece acestea reprezinta un real ajutor in dezvoltarea lor profesionala si personala.