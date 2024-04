Momentul în care cutremurul puternic a lovit Taiwanul. Imagini cu clădirile care se prăbușesc și alunecările de teren, în timpul seismului de 7,4

În urma seismului, cel puțin 26 de clădiri s-au prăbușit iar aproximativ 20 de persoane sunt blocate sub dărâmături și operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 15,5 km (9,6 mile), potrivit Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan.

În GALERIA FOTO puteți urmări mai multe imagini cu momentul în care cutremurul puternic a lovit Taiwanul.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul în care pământul începe să se zguduie, surprins de o cameră de bord montată pe o mașină care se deplasa pe o autostradă.

Administrația meteorologică din Taiwan a anunțat că magnitudinea a fost de 7,4 și a lăsat 91.000 de gospodării fără curent electric.

După 13 minute, a urmat o replică ce a avut magnitudinea de 6,5 grade, produs la o adâncime de doar 11,8 kilometri.

Rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake pic.twitter.com/3J1QKYULwT

?BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl