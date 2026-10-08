Dacia intră în zona militară? Proiectul neașteptat care ar putea ajunge la Mioveni

Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Proiectul neașteptat care ar putea ajunge la Mioveni. Foto: Dacia.ro

Dacia ar putea ajunge să se implice într-un proiect militar dezvoltat chiar în Armata Română. Este vorba despre Scorilo, o dronă terestră capabilă să transporte echipamente, să evacueze răniți, să facă misiuni de recunoaștere și, în anumite configurații, să fie folosită în luptă. Coordonatorul proiectului spune că și-ar dori ca platforma vehiculului, cumpărată acum din Canada, să fie produsă în România cu ajutorul Dacia, potrivit G4Media.

Scorilo a fost prezentat în poligonul Domnești, în timpul exercițiului MOBEX București-Ilfov 2026. Proiectul a fost realizat în ultimii doi ani de o echipă de trei oameni de la Centrul 485 Comunicații și Informatică al Armatei Române și a primit o finanțare de aproximativ 400.000 de euro din fondurile de cercetare ale MApN. Proiectul ar trebui finalizat în decembrie.

Armata ar vrea ca platforma să fie produsă în România

În prezent, șasiul pe care este construit Scorilo vine din Canada, în timp ce alte componente provin din Italia, Lituania și Statele Unite. Locotenent-colonelul Dan Popa, coordonatorul proiectului și comandantul Centrului 485, spune însă că și-ar dori ca această parte a vehiculului să fie produsă în țară.

„Mi-aș dori să colaborăm cu Dacia pentru a face platforma. Acum platforma provine din Canada”, a declarat Dan Popa pentru G4Media.

Deocamdată însă nu există un acord anunțat între constructorul auto și Ministerul Apărării.

Ce poate face drona terestră Scorilo

Scorilo este un UGV, adică un vehicul terestru fără echipaj, care poate fi adaptat rapid în funcție de misiune. În aproximativ 15-20 de minute poate fi reconfigurat pentru transport, supraveghere și recunoaștere, evacuarea răniților sau luptă, scrie Promotor.

Vehiculul are o autonomie de aproximativ 100 de kilometri, poate atinge 30 km/h pe teren accidentat și până la 60 km/h pe șosea. Poate transporta o încărcătură de până la 500 de kilograme și este operat, în mod normal, de doi oameni, deși poate fi controlat și de unul singur.

În timpul unui exercițiu de la Sibiu, Scorilo a reușit inclusiv să tracteze un blindat Cobra II 4x4 de 12 tone, potrivit coordonatorului proiectului.

În versiunea de luptă, drona terestră poate fi dotată cu o turelă telecomandată produsă de compania românească Pro Optica. O astfel de configurație ar costa aproximativ 250.000 de euro. Versiunile de recunoaștere și supraveghere pot deveni însă mult mai scumpe, în funcție de echipamentele montate.

Scorilo a fost construit și pentru a funcționa în zone în care comunicațiile sunt afectate de bruiaj electronic. Poate fi controlat prin mai multe sisteme, inclusiv radio, GSM și internet prin satelit, iar la bord folosește radar, camere și senzori lidar. Inteligența artificială este utilizată pentru a combina și interpreta informațiile primite de la acești senzori. Partea electronică a fost dezvoltată împreună cu firma românească Servosisteme, iar Academia Tehnică Militară a participat la partea de modelare 3D.