Dan Antonescu, expert criminolog, despre tinerii consumatori de droguri şi gesturile extreme la care recurg: "M-au marcat"

Dan Antonescu, expert criminolog, a povestit două cazuri cu un final tragic în care au fost implicaţi tinerii consumatori de droguri. Iată detaliile.

Dan Antonescu, expert criminolog, a povestit cazurile cu tinerii drogați pe care i-a întâlnit în cadrul meseriei sale şi a lansat un semnal de alarmă privind pericolul la care se expun consumatorii de substanțe interzise, dar şi tragediile pe care le generează în societate.

"Am să vă spun ceva din experiența mea din acest domeniu și pot să spun că am documentat câteva cazuri extrem de grave și care m-au m-au marcat și pe mine, care, credeți-mă, am văzut suficiente la viața mea. Știu un caz al unui copil care se droga.

Tatăl lui a renunțat aproape la serviciu pentru a sta cu el acasă, pentru a-l feri de anturaj, pentru a-l opri să-și mai facă rost de substanțele astea nenorocite și într-un moment de neatenție al acestui tată, fiul, pentru că nu reușea să mai își obțină drogurile respective, s-a aruncat de la etaj. Un alt individ cu care am stat de vorbă era în penitenciar și am avut postura aceasta inedită pentru mine. L-am intervievat în calitate de lansator al emisiunii de la Televiziunea națională. Discutam cu el de ce este în penitenciar. Mi-a spus că a ajuns acolo pentru că au omorât doi vecini. Intrase în casa lor ca să fure de acolo orice pentru a vinde și astfel să își facă rost de bani și cu banii respectivi să își procure droguri. Ce, dacă putem?

Există și un aspect pozitiv în cazul acesta. Băiatul respectiv, la 20-21 de ani, îmi spunea: domnule, ei mi-au dat sentința 20 de ani, probabil că o să ies mai devreme. Eu o să-mi spășesc pedeapsa față de societate, dar față de mine, eu care nu știu că i-am omorât pe oamenii ăștia.

El nu știa ce a făcut care i-au omorât. I-au demonstrat anchetatorii că i-a omorât. Eu n-am cum să mă iert vreodată. Iată o variantă de recuperat a unui om care a consumat droguri. Aici discutăm despre niște copii, pentru că sunt la vârsta în care putem să le spunem copii care cred că orice li se cuvine, că pot face orice, pentru că totuși se rezolvă", a spus Dan Antonescu, expert criminolog, la Antena 3 CNN.