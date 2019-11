Dan Barna, încă o lovitură după ce a ratat intrarea în turul II al alegerilor prezidențiale: PLUS pregătește preluarea conducerii Alianței cu USR

Foto: Facebook/Dacian Cioloș

Liderul USR Dan Barna mai primește o lovitură după ce a ratat intrarea în turul II al alegerilor prezidențiale.

Mihai Gâdea a citit un articol publicat de jurnalistul Dan Tapalagă.

PLUS a pregătit din vreme trei scenarii pentru situația în care Dan Barna intră sau nu în turul doi, au declarat surse din partid pentru G4Media.ro. În situația în care candidatul USR/ PLUS a pierdut competiția cu Viorica Dăncilă iar candidatul PSD a intrat în turul doi, PLUS pregătește să inițieze încă din seara de duminică, imediat după anunțarea primelor estimări, începând cu orele 21.30, o consultare cu filialele partidului.

Dacian Cioloș a infirmat însă infirmația: ”Neg foarte ferm alegațiile că ar fi discuții subterane în cadrul PLUS, iar cine declară astfel de lucruri nu văd să aibă alt obiectiv decât acela de a semăna neîncrederea și suspiciunea între două forțe politice care lucrează de ani de zile. Într-adevăr, de mâine vom avea convorbiri telefonice cu membrii Consiliului Național, în care vom discuta modalitățile în care putem întâri colaborarea dintre cele două forțe politice trăgând concluziile rezultatului la prezidențiale. Obiectivul nostru este nu doar să mergem împreună, ci și să întârim colaborarea între cele două formațiuni politice în Alianță. Orice alte mesaje nu sunt decât intenții de a semăna suspiciuni și neîncredre între partenerii unui proiect politic care capătă contur și care foarte probabil îi îngrijorează pe unii.”