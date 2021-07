Dan Barna îi ia apărarea șefului CFR: ”A fost o formulare nefericită! Nu ajută pe nimeni o isterie falsă!”

„Sunt convins că ați văzut declarația colegului nostru, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. Din punctul nostru de vedere subiectul este încheiat. A fost o formulare nefericită în primă fază a acestei situații. Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Trebuie sa evaluam oamenii, inclusiv directorul de la CFR, în funcție de activitățile pe care le au și nu în funcție de o declarație”, a declarat Barna, la Guvern.

”Nu este nici prima dată, nici ultima dată când din cauza accidentelor sau a fenomenelor meteo extreme se întâmplă astfel de evenimente. Ceea ce însă este foarte important, învățământul principal pe care îl tragem și un obiectiv al directorului CFR Călători este un plan de management de reacție în situație de criză, pentru că a fost o criză. De trei luni de zile acest om a început să facă schimbări semnificative la CFR Călători.

Puteți sa va certați cu mine cat doriți. E foarte frumos să spunem: să se trimită un autocar. Dacă ești pe câmp, unde nu e drum, la 2 noaptea, nu poți să trimiți 30 de autocare să vină transbordate cu elicoptere ca să ia 1.000 de oameni. Asta este realitatea factuală", a adăugat Barna.

„Nu este prima oară când se întâmplă ca un tren să se blocheze din cauza accidentului. Cu toții, cei care am călătorit cu trenul am stat în tren când s-a blocat și am stat o oră, două, trei, cinci... după situație. Când am fost student cred am stat undeva la șapte sau opt ore, undeva pe Valea Oltului. Accidentele sunt inevitabile, din păcate”, a mai spus el.

"Îmi pare rău de experiența pe care au avut-o călătorii şi de situația într-adevăr foarte neplăcută pe care au experimentat-o toți cei din acel tren, şi tinerii şi cei mai puțin tineri. Trenul a ajuns în cele din urmă la destinație. Nu e nimic de lăudat sau de apreciat în ceea ce s-a întâmplat. Da, a fost o zi neagră pentru calea ferată, îmi pare rău pentru oamenii care au suferit de aceste lucruri, însă situația se poate repeta, aceasta este realitatea. Soluția este un management de criză astfel încât să se poată interveni rapid", a concluzionat.

El a evitat să comenteze solicitarea adresată de premierul Florin Cîțu ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, pentru a-l demite pe directorul CFR Călători: „Am avut o discuție cu premierul ieri. Nu e nicio problemă. Pentru mine subiectul este închis”.

Directorul CFR, după ce 30 de copii au stat blocați 8 ore într-un tren: ”De ce mă întrebați pe mine? Încercați dumneavoastră să găsiții soluții!”

Antena 3 a prezentat reacția halucinantă a directorului CFR după ce trenul de călători cu zeci de copii a fost blocat pe câmp toată noaptea.

Jurnalist: De ce o locomotivă nu a ajuns timp de 8 ore la acel tren blocat cu 30 de copii?

Ovidiu Vizante, director CFR: Și de ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Eu vă spun ce informații am eu. Încercați să vorbiți cu responsabilii, cei care conduc circulația.

Jurnalist: Dumneavoastră sunteți director CFR Călători și oamenii aceia erau blocați. Nu s-a găsit o variantă? Au stat 30 de copii 8 ore, abandonați în câmp.

Ovidiu Vizante, director CFR: Cred că e impropriu să spuneți abandonați când toți directorii CFR Călători au încercat să găsească o soluție. Încercați dumneavoastră să găsiți la ora aceea soluții! Încercați să găsiți transbordare la ora 00:00, la 1.000 de călători, câți sunt într-un tren.

Jurnalist: Pai nu trebuie să găsesc eu, dumneavoastră sunteți în funcție!

Ovidiu Vizante, director CFR: Eu sunt în funcție, eu iau deciziile. De ce trebuie să veniți dumneavoastră să îmi spuneți ce trebuia să fac dacă vă spun că nu se putea face?

Jurnalist: Deci nu se putea face nimic pentru acei oameni? Au primit apă măcar?

Ovidiu Vizante, director CFR: Vor primi când ajung la București!

Jurnalist: După 8 ore?

Ovidiu Vizante, director CFR: Da, dumneavoastră căutați senzaționalul... Mulțumesc! La revedere!

Directorul CFR a închis telefonul când i s-a cerut să dea o explicație pentru care 30 de copii au fost blocați o noapte întreagă într-un tren, în mijlocul câmpului.

