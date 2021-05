Dan Bittman, după ce statul nu i-a ajutat pe artiști în pandemie: ”Culmea, eu îl susțin pe Cîțu, dar nu cred că are puterea să meargă mai departe”

Totuși, a trecut cu bine până acum peste această bulibășeală, și nu pandemie, așa cum preferă să o numească.

”Sceptic am fost de măsurile guvernului, în general nu sunt sceptic, ci optimist, și iată că am supraviețuit anul acesta, în pandemie, dar nu vreau să-i spun pandemie, ci marea bulibășeală”, a spus Dan Bittman, duminică, la Antena 3.

Bittman: Am supraviețuit anul acesta, în marea bulibășeală, nu pandemie

Cât despre vaccinul anti-COVID cu ARN mesager, cântărețul se încrede în teoriile conspirației.

”Unii spun că e foarte bine, alții spun că ni s-ar schimba celula, ADN și vom fi sterilizați, ca să ajungem din nou la câteva miliarde, așa se spune, așa ar vrea unii. Sunt niște teorii, nu ale conspirației, niște teorii”, crede Bittman.

El spune că nu este împotriva vaccinului, dar că ar avea nevoie de mai multe informații.

”Nu sunt împotriva vaccinului, ci pentru un tratament. Boala aceasta trebuie tratată, dar nu ne tratăm cu vaccin, el ne ajută să nu facem o formă gravă (...).

Bittman: Dr. Flavia Groșan e singura îndreptățită să vorbească în țara asta

Nu am nimic împotriva vaccinării și vaccinului, dar vreau să știu detalii, amănunte. E o doamnă doctor la Oradea, Flavia Groșan, am mai spus și am supărat multă lume, e singura îndreptățită să vorbească în țara asta deocamdată. A făcut un studiu de caz pe care nimeni nu l-a mai faăcut. A tratat 1.000 pacienți și i-a și vindecat”, mai spune solistul trupei Holograf.

Cât privește afacerile și economia în pandemie, Dan Bittman spune că statul nu s-a gândit la artiști, iar el îl susține pe premier care ”e între ciocan și nicovală”.

”Eu m-am luptat în aceste luni pentru o categorie socială care și-a pierdut anumite drepturi. Mă așteptam ca statul român, pentru artiștii liber profesioniști, cum sunt eu, să se gândească să ne ajute într-un fel.

Dan Bittman: Cîțu nu are puterea să meargă mai departe, vrea să împăce și capra și varza

Sunt și ei oameni care fac afaceri și nu se gândesc ce face Dan Bittman sau HORECA. Ne distrugem toate industriile, cercetătorii, de dragul de a fi polliticaly corect.

Cred că premierul e între ciocan și nicovală și, culmea, eu îl susțin într-un fel, că văd că ar încerca să facă lucrurile să funcționeze.

Dar cred că nu are puterea să meargă mai departe, iar ce spune e pentru a împăca și capra și varza, dar e anticonstituțional ce spune, de a-i pune pe oameni în dreapta și stânga, vaccinați și nevaccinați.

Eu nu sunt împotriva guvernului sau a unui partid politic, ci pentru rațiune”, a încheiat cântărețul.

