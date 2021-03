Dan Bittman, revoltat după noile restricții: ''Nu mai suntem conduși de oameni raționali''

Artistul a mărturisit că a respectat regulile de protecţie sanitară şi cele de distanţare timp de un an, însă se pare că s-a ajuns în acelaşi punct.

''Sunt într-un județ cu incidență mică de sub 3 la mie, în care nu sunt restricții. Mi se pare în continuare, că ceea ce se întâmplă acum în București vizează inepția și lipsa de rațiune. După cum am auzit, pentru că astăzi nu am fost în București, la toate magazinele deja sunt rafturile goale. Iarăși urmăm un scenariu de acum un an, în care Guvernul s-a preocupat de noi și ne-a dat tot felul de soluții, dar se pare că am ajuns în același punct după un an de zile, la exact un an de zile, pentru că mâine este ziua mea și știu că mi-am petrecut-o atunci împreună cu copiii închis în casă, pentru că așa îmi spunea Guvernul.

Ceea ce se întâmplă este de domeniul fantasticului, adică eu nu cred că mai suntem conduși în momentul de față de niște oameni raționali''

Ştire în curs de actualizare...

