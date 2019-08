Dan Dumitrescu, fost polițist din Caracal: „Am fost în fața casei lui Gheorghe Dincă pentru a fluidiza traficul. N-am păzit casa nimănui”

Un poliţist din Caracal, care lucra la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, a fost destituit pentru abateri disciplinare, după finalizarea cercetării prealabile declanşate ca urmare a apariţiei unor informaţii că ar putea fi implicat într-un dosar penal, locuinţa agentului fiind vizată în luna aprilie de percheziţii într-o cauză instrumentată de DIICOT.

Dan Dumitrescu, fostul polițist IPJ Caracal, neagă acuzațiile de proxenetism.

„Toate acuzațiile sunt false. Am calitatea de martor într-un dosar în care se fac cercetări. Nu am absolut nicio acuzație. Nu știu de ce presa a reținut aspectele respective. Dosarul este de cămătărie și șantaj. Cercetarea este din luna aprilie. În data de 3 aprilie au fost percheziții la domiciliul meu. De atunci am mai fost chemat la audieri la DIICOT. Eu nu am fost reținut, am calitatea de martor, nu am nicio acuzație în dosar”, a spus Dan Dumitrescu, miercuri, la Antena 3.

„Am fost în fața casei lui Georghe Dincă pentru a fluidiza traficul. Noi am ajutat Biroul Rutier Caracal. Eu n-am păzit casa nimănui. Am fost de serviciu”, a mai spus Dumitrescu.

Potrivit lui, la Serviciul Rutier nu existau informații că Gheorghe Dincă făcea taximetrie ilegală.

Remus Rădoi, cel care susține că Dumitrescu făcea parte dintr-o rețea de proxenetism, a spus la Antena 3 că polițistul destituit era membru activ al grupării.

„Cel puțin trei dintre victime îl plasează în grupare. E filmat și fotografiat în diverse petreceri”, acuză Rădoi.

Una dintre victime spune că a fost dusă în Germania, în Spania și Marea Britanie pentru a face prostituție. Gruparea i-a luat buletinul, a acuzat Rădoi, în timp ce fostul polițist se declară nevinovat.

„Destituirea mea din Poliție a fost pentru ce a apărut în presă, aspectele furnizate de domnul Rădoi Remus. (...) Voi urma calea legală. Eu sunt nevinovat”, a spus fostul polițist.