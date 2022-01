Daniel Bodnar, activistul care se luptă cu mafia lemnului: ”Este revoltător nivelul la care s-a ajuns cu amenințările”

Activistul de mediu Daniel Bodnar a postat pe contul personal de Facebook, pe 20 ianuarie, un videoclip în care este amenințat de un bărbat din Vicovu de Sus, Suceava. Pe înregistrare, acesta spune că ”îl va lua pe bordul mașinii” pe activist, după ce Garda de Mediu a controlat presupuse transporturi ilegale de lemn pe care bărbatul le făcea.

Într-o intervenție la Antena 3, Daniel Bodnar a declarat că bărbatul l-a amenințat în mai multe rânduri. Acesta ar face parte dintr-o grupare care se ocupă de ilegalități în zona transportului de lemn, o grupare periculoasă la care până și autoritățile ajung cu dificultate:

„Este revoltător nivelul la care s-a ajuns cu aceste amenințări. Eu mă bucur că poliția a luat pentru moment decizia reținerii pentru 24 de ore pentru că în trecut acești indivizi au fost cumva ocoliți. Au prins tupeu și au recurs din ce în ce mai des la amenințări și agresiuni grave la adresa noastră.

Acest individ ne urmărea de ceva timp. Noi am tot menționat în postările publice că anumiți pădurari, angajați ai Romsilva din zona respectivă, transportă lemnele ilegal pentru că ei nu dețin autorizații. Fiind comunitatea lor, nu putea intra nimeni dintre activiști. Inclusiv autoritățile intrau mai greu. Garda Forestieră a dat o lovitură destul de mare acolo. Vor comunica ei rezultatul. Se înțelege de ce era atât de furios.”

De-a lungul vremii, Daniel Bodnar a ajutat Poliția la prinderea hoților de lemne și, nu de puține ori, a fost amenințat și agresat de suspecți.

„Sunt 8 sau 9 dosare de agresiune, plus amenințări. Ne-am obișnuit să ne descurcăm singuri, uneori pe cont propriu, dar nici nu putem renunța. Dacă ar fi să facem plângere pentru orice amenințare nu am mai avea timp de acțiuni și nici de odihnă. Ar trebui să stăm tot timpul pe la poliție.”, a mai spus activistul la Antena 3.

Citește și: Activistul de mediu Bodnar Daniel, ameninţat de un bărbat din Vicovu de Sus, județul Suceava: ”Dacă nu ţi-oi rupe eu ţie picioarele. Te iau pe bordul mașinii”

Daniel Bodnar ”lupta până la sânge” pentru demascarea furtului de lemn din pădurile României

Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost agresat de două ori în 2020 pentru încercările sale de a demasca transporturi ilegale de material lemnos.

„În septembrie, am urmărit un camion, fratele patronului a venit nervos, părea sub influenţa alcoolului, a sărit la scandal. M-a lovit. A unit un grup de vreo 15 persoane, agenţi privaţi sau angajaţi de-ai săi. M-au lovit două persoane. Dovezile sunt foarte clare. Au îmbrâncit şi poliţiştii care au fost acolo. Noi am cerut chiar să fie audiaţi şi poliţiştii. Pur şi simplu poliţistul se ruga de aceşti indivizi să stea liniştiţi. În octombrie, anul trecut, am primit ultimul răspuns de la Poliţie în care mi s-a comunicat că urmează să fie audiaţi şi trimişi în judecată, dar este deja un an de zile. Nimeni nu ne ţine nimeni la curent”, a declarat Daniel Bodnar, potrivit Adevărul.

Cea de-a doua agresiune s-a produs la Mălini. Activistul de mediu a urmărit un camion cu lemne şi a sunat la 112, pentru că avea suspiciuni că remorca era supraîncărcată.

Până să ajungă poliţiştii la faţa locului, camionul a ajuns în curtea unei firme. Daniel a rămas la poartă, unde 5 angajaţi ai firmei au început să arunce cu pietre în maşina sa. Un bolovan a spart geamul mașinii în care se afla şi mai multe cioburi l-au tăiat pe faţă.

„Patronul a spus că autoarea atacului este mama lui, o femeie în vârstă, care în urma acţiunii mele s-ar fi speriat şi ar fi aruncat două pietre spre poartă. Este vorba despre mărturie mincinoasă clar. Au vrut să dea vina pe această femeie pentru a scăpa ceilalţi”, a spus activistul.

Agresorii din sfera afacerilor cu lemne sunt protejați de politicieni, este de părere Daniel Bodnar.

„Noi am făcut tot ce am putut, am luptat până la sânge. Nu cred că într-o ţară democratică, în anul 2021, se poate întâmpla aşa ceva. Aceşti oameni sunt pur şi simplu sălbatici. Vă spun care este singura cauză. Sunt protejaţi de politicieni. Au protecţie foarte mare, pădurari, agenţi economici şi toţi, împreună, formează un clan, un grup infracţional organizat care pune umărul la distrugerea pădurilor României. Noi am luptat. Eu sunt încă în cărucior, sunt în perioada de recuperare, dar nu trebuie să se ajungă aici”, este de părere activistul.

La începutul lui 2021 Daniel Bodnar a suferit un accident rutier, în timp ce se afla într-o acţiune de monitorizare a unui camion care transporta buşteni. În urma accidentului, tânărul, care era pasager în maşină, a rămas imobilizat într-un scaun rulant.

Ieri, Daniel Bodnar a făcut primii paşi după accidentul care era cât pe ce să-l lase infirm.

„Astăzi (n.r. 19 ianuarie 2022), este un an de zile de la accidentul pe care l-am suferit în ianuarie. A fost un an foarte greu, plin de suferinţă, de luptă, am înţeles de la început că este încercarea vieţii mele, este lupta pe care trebuie să o câştig. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu susţinerea voastră, a tuturor, am primit energia de care am avut nevoie ca să continui. Am început să păşesc cu acest cadru, doctorii spun că va mai dura destul de mult timp până când voi putea merge singur...”, este o parte din mesajul lui Daniel. El a explicat că nu a abandonat lupta împotriva hoţilor de lemne.