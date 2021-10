Daniel Ionaşcu: "Este nevoie de o testare în masă a populaţiei în mod gratuit"

Daniel Ionaşcu, preşedintele executiv al PPU (social-liberal), solicită Guvernului României demararea unei campanii de testare gratuită pentru COVID-19, la nivel naţional, atrăgând atenţia că o astfel de măsură este de strictă necesitate în lupta împotriva pandemiei.

"Nu mai este timp de vorbe, ci doar de fapte (...) Am înaintat Guvernului României, ieri, o cerere, o somație prin care am cerut să se purceadă la un prim pas și anume, testarea, în fiecare săptămână, de două ori, în plan național, a oamenilor în mod gratuit.

Atâta timp cât eu vin aici, în mod evident, dumneavoastră nu veți ști dacă sunt sau nu purtător. Așadar, există riscul de a transmite.

Pe de altă parte, pentru mine, dacă reușesc să mă testez astăzi și reușesc să văd că sunt pozitiv, atâta timp cât am depistat boala, acum am toate șansele să mă vindec, am toate șansele să scap.

Nu am nimic împotriva vaccinului, nu am nimic cu cei care nu se vaccinează, dar atâta timp cât vaccinarea este gratuită și se fac și tombole în modul cel mai rușinos posibil, atunci este nevoie de o testare în masă a populației în mod gratuit", a declarat Daniel Ionaşcu, în exclusivitate la Antena 3.

Totodată, președintele executiv al PPU, spune că România se află în pragul unui colaps economic din cauza gestionării neeficiente a crizei pandemice şi mai ales din cauza incapacităţii de guvernare.

"Cunoscând că un român moare la fiecare patru minute din cauza iresponsabilităţii şi inconştienţei actualei guvernări, cerem Guvernului României ca în cel mai scurt timp şi în situaţie de strictă necesitate să înceapă campania de testare gratuită a populaţiei la nivel naţional, ca prim factor de prevenţie şi mai ales de rezolvare a crizei create de coronavirus.



De asemenea, cerem în modul cel mai implicat şi responsabil anunţarea publică a programului de testare în cel mai scurt timp", transmite Daniel Ionaşcu într-un comunicat de presă.

