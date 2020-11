Un jandarm, victima unui accident, a murit aşteptând să fie operat. Fiica: ”L-am sunat şi pur şi simplu plângea de durere la telefon”

Daniel Jurje, jandarm în cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş, a fost victima unui accident rutier produs vineri, 13 noiembrie. Fiica acestuia, Denisa, povesteşte într-o postare pe Facebook, despre ultimele clipe de viață ale părintelui său.

În urma accidentului rutier, Daniel Jurje a fost transportat la Spitalul de Urgenţă din Târgu Mureş.

”Am stat în faţa spitalului. Nu mi-a spus nimeni nimic, nici mie nici mamei mele”

”Nu s-a deranjat aproape nimeni să ne bage în seamă. A venit colegul lui cu care a fost în misiune, ne-a dat centura şi ce mai avea. I-am dat din nou mesaj lui tati, l-am întrebat cum se simte, a zis că acum începe se simtă durerile de fapt. A zis că îl bagă la un CT(computer tomograf nr.) urmând să afle ce are cu adevărat.(...) Şi mi-au spus la un moment dat că i-au văzut la CT o fractură de bazin şi că ar avea o pată pe un plămân. Doctorul ne-a spus că ar fi fost o pneumonie la un plămân”, a povestit fiica jandarmului.

Bărbatul a trimis un mesaj familiei și a spus că se pregăteşte de o intervenţie chirurgicală. Însă operaţia nu a mai avut loc, jandarmul fiind direcţionat pe zona de COVID. ”I-au făcut testul. Nu puteau să-l lase aşa pentru că avea dureri imense, şi i-au găurit genunchii cu bormaşina să-i bage nişte greutăţi să-i tragă şoldurile la loc. Pe viu. În anul 2020 facem intervenţii pe viu. Orice intervenţie ar fi, nu mai chinui sufletul ăla amărât după un accident. L-au pus în salon, nu i-au dat nici măcar o cană cu apă. După aceea mi-a spus tati că a venit un doctor, care le-a spus asistentelor să-i dea o cană cu apă”, a mai povestit tânăra.

Bărbatul era infectat cu noul coronavirus. Fiica jandarmului susţine însă că nimeni nu i-a anunţat nici tatăl, nici pe ei, cei din familie. Au fost informaţi de medicul de familie abia în cursul zilei de luni, 16 noiembrie.

Fata spune că sâmbătă, duminică şi luni tatăl ei acuza dureri cumplite.

”L-am sunat şi pur şi simplu plângea de durere la telefon, îmi zicea că nu mai poate, nu mai rezistă”

”Voiam să îl ajut, dar nu aveam cum eram legată de mâini şi de picioare. Nu puteam să fac absolut nimic pentru el, iar cei care ar fi trebuit să-l îngrijească, respectiv asistentele, nici măcar nu se apropiau de el (..) Nu mai ieşise la baie de trei zile. Asistenta ne-a spus să-i luăm laxative. Ne-am dus la farmacie am luat. Apoi am sunat de la poarta spitalului. Asistenta mi-a spus că am nevoie de răbdare, de multă răbdare că nu are cine să vină.

Am sunat din nou după jumătate de oră, iar doamna asistentă mi-a spus să nu o mai deranjez că dacă nu a murit încă mai rabdă încă zece minute. Ce să rabde că după trei zile de chin el nu mai avea nicio putere”.

Denisa Jurje afirmă că duminică a reuşit să dea de medicul curant, care i-a spus că tatăl ei este mai bine şi că urmează să fie operat.

În cursul zilei de luni,16 noiembrie, jandarmul a început să se simtă tot mai rău. Marţi dimineaţă, în jurul orei 9.00, bărbatul a murit. Fără să mai fie operat pentru fractura de bazin.

”Un om sănătos a murit cu zile. L-au băgat în mormânt cu zile”, spune fiica jandarmului.

Aceasta a anunţat că familia a angajat un avocat, dar şi un expert-parte, care să participe la efectuarea necropsiei.