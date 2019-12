Daniel Zamfir: " Florin Cîţu, primul evazionist al ţării. Are bani dosiţi în off-shore"

"PRIMUL EVAZIONIST AL TARII

Ministrul finantelor din Romania are banii dositi in off-shore ca sa nu plateasca impozite. Un exemplu extraordinar de buna practica, pe care ni-l serveste insusi ministrul. Banii reprezinta un comision pe care l-a primit de la ING Bank, calculat la profitul de 120 de milioane obtinut din manipularea ROBOR si speculatiile financiare, pe spinarea romanilor! Frumusica suma! Azi, in Senat, i-am cerut explicatii dar a fugit schelalaind!

Citule, nu scapi! Adu banii inapoi!", este mesajul postat de Daniel Zamfir pe Facebook.