Alertă la AEP, după ce au fost dezvăluite date personale ale experților | Toni Greblă: ”A fost vorba de o eroare”

Alertă la Autoritatea Electorală Permanentă, după ce date personale ale experților au fost dezvăluite dintr-o eroare. Toni Greblă, președintele AEP, a vorbit despre acest subiect, în direct la Antena 3 CNN.

Mai multe date personale, printre care CNP-ul și adresa, a 1.300 de experți electorali de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au fost dezvăluite joi dintr-o eroare făcută d eun fucnționar public.

Potrivit președintelui instituției, datele trebuiau transmise pe mailul securizat pe care nu poate intra decât persoana autorizată, însă au fost trimise pe mailul general al autorității din județul respectiv.

”Aș vrea să asigur pe toți cetățenii României că nu a fost vorba nici de o breșă de securitate, nici de un atac cibernetic.

A fost vorba pur și simplu de o eroare a unor funcționari din cadrul Autorității Electorale Permanente, într-un context în care miercurea aceasta am l-am lucrat cu toții până la ora 02:30 noaptea, pentru că a fost ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile europarlamentare.

A doua zi dimineața, pentru că programul calendaristic este foarte strâns, am avut printre alte activități și armonica direcțiilor județene ale Autorității Electorale Permanente, lista cu experți electorali, cu IT știi, care practic, la intrarea în secția de votare, cum știe toată lumea, primesc cartea de identitate a alegătorului, o scanează într-un dispozitiv electronic și se vede acolo. Dar dacă are drept de vot la secția respectivă.

În 46 de entități au fost transmise toate aceste date din eroarea unui funcționar al AEP-ului. Repet, din eroare la unul din județe, unde există aproximativ 1.300 de experți electorali, lista cu acești experți, în loc să fie transmis pe mailul securizat pe care nu poate intra decât persoana autorizată, a fost trimisă pe mailul general al autorității din județul respectiv.

A stat acolo, afișată aproximativ o oră, după care a fost șe ștearsă, fiind sesizat eroarea. Am luat toate măsurile pentru ca acest un astfel de incident să nu mai poate să se întâmple. Am făcută cuvenita anchetă internă, am sesizat, am informat Autoritatea pentru Protecția Datelor cu caracter personal.

Celelalte date sunt practic publice, pentru că ei sunt trași la sorți, vor fi afișați la birourile electorale județene. Singura dată cu caracter personal. Regretabil că s-a întâmplat acest lucru este CNP”, adeclarat