David Popovici, după performanța uriașă de la olimpiadă: „Sunt foarte mândru de noi și sunt mândru și de mine. Visez la asta de mic”

David Popovici a făcut declarații după performanța uriașă de la olimpiadă / sursă Foto: Hepta

David Popovici a făcut declarații de la Paris, după performanța uriașă de la Jocurile Olimpice.

David Popovici, dublu campion mondial şi cvadruplu campion european, a cucerit medalia de bronz la 100 m liber, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Paris.

David Popovici a obţinut primul titlu olimpic din istoria înotului masculin românesc.

Ultima medalie olimpică a înotului românesc data din 2004, când Camelia Potec lua aurul la 200 m liber la Atena, iar Răzvan Florea bronzul la 200 m spate.

„Sunt foarte mândru de noi și sunt mândru și de mine”

După performanța uriașă de la Jocurile Olimpice, David Popovici a făcut declarații în cadrul unei conferințe.

David Popovici le-a mulțumit tuturor celor care l-au sprijint și i-au fost alături și a transmis că este mândru de toți sportivii care fac performanță și, nu în ultimul rând, de el, pentru că a ajuns până aici.

„În primul rând, mulțumesc că sunteți aici. Mă bucur să fiu aici, mă bucur să văd atât de multe fețe familiare fie din staff, echipă, echipă extinsă, bineînțeles, îl am aici pe antrenorul meu lângă mine. Ce aș putea să spun eu acum...

Trebuie să facem sport, trebuie să facem mai mult sport în țara asta, trebuie să meargă din ce în ce mai mulți copii la sport, la înot, important e să facă mișcare. Va vorbi mai multe despre asta antrenorul meu, despre cum e nevoie de mai mulți bani investiți în sport, despre infrastructură.

Ce vreau eu să spun cel mai important este felicitări tuturor celor care au concurat până acum, felicitări celor de la canotaj pentru medalii, felicitări nouă, pentru că știm cât de mult am muncit noi, sportivii, împreună cu familiile și echipele noastre și știm cât de mult am muncit să ajungem aici, numai noi știm.

Poate că o să fim lăudați, recompensați, toată lumea o să se bucure pentru succesul nostru, dar numai cine a trecut prin așa ceva și apropiații știu prin câte am trecut, de toată munca din spate și sunt foarte mândru de noi și sunt mândru și de mine pentru că visez la asta de când eram copil și e foarte frumos, mă bucur să vă am pe toți alături, o țară în spate și atât de mulți care mă susțin, vă mulțumesc și vouă, vă datorez și vouă asta, nu în ultimul rând îmi datorez mie, am făcut copilul din mine foarte fericit și știu și că voi ați făcut-o și o veți face în continuare.

Nu sunt eu cel mai matur sau în vârstă din delegația noastră, dar chiar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândrii.

Baftă și hai, România! Cel mai important”, a declarat David Popovici, în cadrul conferinței.