Profesorul și neurologul Constantin Dulcan a povestit la emisiunea ”De-a viața ascunselea”, despre întâlnirea cu Dumnezeu, despre trăirea spirituală, dar și cum suferința umană ne oferă un sens al vieții.

„Experiențele mele sunt din anii fragezi ai copilăriei. Mult mai târziu am învățat lecția asta. Când dorești ceva foarte intens, noi oamenii, creăm un canal de energie în universul nostru”, a spus profesorul Dulcan.

Din experiență, din tot ceeea ce mi s-a îmtâmplat, orice carte aș citi, nimic nu se compară cu convingerile mele. Un om fără convingere degeaba trăiește. Chiar dacă presiunea ideologică era de ordin ateu, în acea perioadă, am realizat că nu este așa.(...) În situațiile dramatice am avut vise premonitorii. Am visat cu trei zile înainte de a muri sfârșitul mamei mele. Visele erau simbolice, însă, când s-a întâmplat, am suferit enorm, văzând finalitatea. Toate suferințele au un rost, un sens. Ele ne dau o forță de a continua. Trăirea are un vis premonitoriu, a relatat profesorul Dulcan.

Iisus e un reper de ordin sufletesc, moral, psihologic. Nu sunt simple povești, niște realități deasupra noastră. Sufletul nostru are o imensă nevoie. Doar ateii cred că sunt fără Dumnzeu, dar Dumnzeu nu are convingerea că e fără ei. „Nu suntem singuri în acest univers. În permanență suntem supravegheați”, a adăugat profesorul doctor.