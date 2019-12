De câte ori traversează neregulamentar românii strada

Peste 90% dintre pietonii români traversează neregulamentar cel puţin de câteva ori pe an, iar aproape 50% recunosc că traversează neregulamentar de mai multe ori pe lună, arată un sondaj realizat online, la care au participat peste 16.200 de respondenţi, potrivit unui comunicat al Generali România.



Cu toate acestea, 7 din 10 respondenţi sunt de acord că acest obicei este unul periculos, arată acelaşi sondaj, iar riscurile cresc şi mai mult în perioada de iarnă, atât din punctul de vedere al pietonilor, cât şi al şoferilor.



În acest context, pe întreaga perioadă a lunii decembrie, Generali România derulează, alături de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor, ediţia a treia a campaniei naţionale de prevenţie şi siguranţă rutieră "Iarna, la volan!", care, în acest an, se extinde pentru a oferi sfaturi atât şoferilor, cât şi pietonilor.



Conform studiului, 43% dintre pietonii români traversează neregulamentar destul de des, arată rezultatele sondajului: 34% trec strada prin locuri nemarcate sau ilegal de mai multe ori pe lună, în timp ce 9%, aproape în fiecare zi. Pe de altă parte, 49% au precizat că traversează neregulamentar rar, de câteva ori pe an. Doar 8% dintre respondenţi au declarat că nu fac niciodată acest lucru.



Întrebaţi dacă sunt de părere că traversarea prin locuri nemarcate este periculoasă, 68% au fost de acord cu această afirmaţie, iar 23% au apreciat că această activitate este periculoasă "uneori". 9% consideră că "nu este, dacă eşti foarte atent".



Referitor la motivele care determină pietonii să traverseze neregulamentar, 51% dintre participanţii la sondaj au motivat că trecerea de pietoni este poziţionată prea departe de locul unde au nevoie să traverseze, iar 31% dintre ei spun că fac acest lucru pentru că prind un moment de pauză în trafic, care le permite să treacă fără să încurce circulaţia. Doar 6% au declarat că se grăbesc şi nu pot aştepta la semafor, atunci când traversează neregulamentar, în timp ce 12% au citat alte motive.



Potrivit studiului, 88% dintre participanţii la sondaj au declarat că, înainte de a traversa strada pe trecerea de pietoni, se asigură că şoferii maşinilor i-au văzut şi că au timp să oprească. 10% fac acest lucru destul de des, iar 2% doar ocazional.



Traversarea neregulamentară a pietonilor s-a numărat printre principalele cauze ale accidentelor grave în anul 2018, conform datelor publicate în "Buletinul siguranţei rutiere. Raport anual 2018", realizat de Poliţia Română.



În paralel, iarna, condiţiile meteo nefavorabile cresc riscul unui accident rutier, iar şofatul implică mai multă atenţie decât oricând. De exemplu, distanţa de frânare pe carosabil ud poate creşte de până la 2 ori, iar pe carosabil acoperit cu zăpadă sau gheaţă, chiar de până la 10 ori. Mai mult, într-o situaţie de urgenţă, un şofer obişnuit are nevoie de aproximativ 1,5 secunde pentru a reacţiona, iar vizibilitatea redusă poate împiedica şoferul să perceapă în timp util pericolul.



În acest context, Generali România derulează, alături de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor, pe întreaga perioadă a lunii decembrie, a treia ediţie a campaniei naţionale de prevenţie şi siguranţă rutieră "Iarna, la volan!". În acest an, alături de sfaturile dedicate şoferilor, campania se extinde, incluzând şi recomandări de siguranţă dedicate pietonilor, în special în sezonul rece.



"Iarna, la volan" face parte din demersul mai amplu "Fii treaz la volan!" - un proiect ce are rolul de a atrage atenţia şoferilor din România asupra măsurilor de prevenţie pe care trebuie să le ia pentru a rămâne în siguranţă la volan.



La sondajul desfăşurat online, în perioada 10 iulie - 10 septembrie 2019, au participat 16.235 de respondenţi, dintre care 15.121 de şoferi (93%). În total, 85% dintre participanţii la sondaj sunt bărbaţi, iar în ceea ce priveşte categoriile de vârstă, aproape jumătate au între 18 şi 25 de ani, 20%, între 26 şi 34 de ani şi 23%, între 35 şi 55 de ani.



Generali România este unul dintre primii 10 asigurători locali conform volumului total de prime brute subscrise în 2018 şi face parte din grupul italian Generali.



APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor este o organizaţie non-guvernamentală ale cărei principale scopuri sunt protejarea intereselor consumatorului de produse de asigurare prin susţinerea creşterii gradului de educare în asigurări în rândul populaţiei din România. Încă din 2010, APPA a organizat primele campanii naţionale de informare şi educare a populaţiei, conferinţe internaţionale şi naţionale şi alte tipuri de proiecte menite să ducă la îndeplinirea obiectivelor asociaţiei.