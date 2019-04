De ce nu demisionează Augustin Lazăr

foto: Agerpres

Augustin Lazăr a declarat marţi că nu îşi va da demisia din funcţia de procuror general al României pentru că nu este "în interesul societăţii" şi a afirmat că marile dosare trebuie rezolvate şi adevărul să iasă la iveală.



Întrebat într-o conferinţă de presă dacă va face un pas înapoi, Lazăr a spus: "Credeţi că ar fi în interesul societăţii? Care este rolul Ministerului Public şi al procurorului general - nu este acela să reprezinte interesele societăţii? Eu ar trebui să reprezint interesele politice ale celor care vor să manevreze şi să exagereze în felul acesta? Nu ar fi în interesul societăţii (n.r. - demisia). Şi, de asemenea, eu m-am înscris la această procedură nu să mă retrag, ci ştiind că am pornit nişte proiecte esenţiale pentru Ministerul Public şi am făcut nişte realizări pe care nu le-au făcut alţii înainte. N-ar fi bine ca acele realizări să continue? N-ar fi bine ca (...) inclusiv rezolvarea marilor dosare şi aflarea adevărului să fie scos la suprafaţă?", a argumentat Lazăr.



Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis, Lazăr a negat: "Nu am avut o discuţie cu domnul preşedinte".



El a menţionat că nu are nimic de ascuns.