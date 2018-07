De ce nu intră Laura Codruța Kovesi în politică. Planul incredibil prin care ar putea în continuare să-și nenorocească adversarii

foto: Agerpres

Laura Codruța Kovesi nu va intra niciodată în politică, a afirmat, la "Sinteza zilei", avocata Alice Drăghici.

"Kovesi nu va fi niciodată om politic - ascultați ce vă spune "Mama Omida" din platoul vostru de astăzi. Nu are vocație, nu are dorință, nu are chef. Va rămâne procuror. Probabil va încerca să rămână la DNA în continuare ca să conducă prin interpuși pentru că forța ei este încă foarte-foarte mare și cred că din poziția de procuror ca încerca și poate va și reuși să-și nenorocească adversarii", a spus Alice Drăghici.