De ce se scumpește pâinea, deși România are grâu să dea și la alții

Însă, chiar dacă Guvernul spune că va fi un an agricol bun, preturile de producție tot mai mari se vor vedea în rafturile magazinelor.

"Chiar și în cel mai rău an, din punct de vedere climateric, fermierii români au reușit să asigure necesarul de grâu pentru consumul intern și să realizeze și un excedent pentru export. Pot să vă asigur că și anul acesta avem un nivel de producție stabil la principalele cereale de toamnă", susține Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii.

Acum doi ani, în cel mai secetos an din ultimii 20 de ani, România a înregistrat o suprafață calamitată de aproape 1 milion de hectare de teren arabil iar recolta de grâu a fost de 6.5 milioane de tone, în condițiile în care necesarul intern este de 4,5 milioane.

Anul trecut, cea mai mare cantitate la hectar s-a recoltat în județul Timiș.

"La noi în fermă, am închis undeva la 7600 kg pe hectar și premisele pentru anul acesta în partea de vest a României sunt în continuare îmbucurătoare. Eu apreciez că în vreo 7-8 zile urmează să intrăm la recoltat.

România poate produce într-un an bun între 13 și 15 milioane de tone de grâu, doar că nu avem capacitatea de a-l procesa.

Dacă am procesa și am exporta produse semipreparate sau chiar preparate în exterior ar fi o plus valoare pentru România, pentru fermierii români", spune Alexander Degianski, un fermier din Timiș.

Capacitatea României de procesare este de doar 2,5 milioane de tone.

Astfel, fermierii se văd nevoiți sa vândă grâul firmelor, care la rândul lor, îl vând la export.

În România se întoarce, spre exemplu, pâinea congelată, pe care o cumpărăm la preț mare din magazine.